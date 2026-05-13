Jódar cae ante Darderi en cuartos de Roma

El prometedor tenista español Rafael Jódar (34º del mundo) se despidió este jueves de madrugada del Masters 1000 de Roma tras caer ante el italiano Luciano Darderi 7-6 (7/5), 5-7, 6-0 en un partido que se prolongó durante más de tres horas.

El choque en el Foro Itálico tuvo que ser interrumpido durante unos 20 minutos debido a la presencia de humo procedente de los fuegos artificiales lanzados con motivo de la final de la Copa de Italia, que el Inter de Milán conquistó ante el Lazio en el estadio Olímpico, a apenas 500 metros de la pista Central.

Darderi (20º), de origen argentino, pugnará por un puesto en la final con el noruego Casper Ruud (25º en el ranking ATP), que se había impuesto horas antes al ruso Karen Khachanov (15º) en un partido interrumpido por la lluvia.

Triple finalista en Grand Slam, el antiguo número dos del mundo se impuso por 6-1, 1-6, 6-2 ante el coloso moscovita.

El gran favorito del torneo y número uno del mundo, Jannik Sinner, disputará el jueves su partido de cuartos de final contra el ruso Andrey Rublev (14º), mientras que otro ruso, Daniil Medvedev (9º), se enfrentará a otra promesa española Martín Landaluce (94º).

Ganador en apenas algo más de media hora de un primer set de sentido único, Ruud se vio frenado por la lluvia, que interrumpió el partido durante dos horas y media cuando Khachanov mandaba 1-0 en la segunda manga.

Al reanudarse el juego, el diestro de Oslo cedió el servicio de inmediato y se encontró rápidamente 5-0 abajo, y luego 6-1.

Sin embargo, el noruego volvió a poner la directa desde el inicio del set decisivo para escaparse en el marcador (4-0) y asegurarse la victoria tras 1 hora 40 minutos.

De este modo, Ruud igualó su mejor resultado en Roma, donde fue eliminado en tres ocasiones en semifinales (2020, 2022 y 2023).

No alcanzaba las semifinales en un torneo de este nivel desde su título en Madrid en mayo de 2025, su único trofeo en Masters 1000.

- Svitolina puede con Rybakina -

En el cuadro femenino, la ucraniana Elina Svitolina superó un inicio de partido titubeante para aplastar a la número 2 del mundo, Elena Rybakina, y ganarse otro duelo de prestigio en las semifinales del WTA 1000 de Roma, contra la especialista en tierra batida Iga Swiatek (3ª).

Si la victoria de la polaca contra Jessica Pegula (5ª) había sido expeditiva a primera hora de la tarde (6-1, 6-2), el último cuarto de final estuvo mucho más disputado: Svitolina necesitó casi dos horas y media para lograr su clasificación con un marcador de 2-6, 6-4, 6-4.

En un duelo entre dos antiguas campeonas del torneo de Roma, la ganadora de la edición de 2023, Elena Rybakina, fue la que mejor arrancó, rompiendo el servicio de su rival en su primer juego de saque.

Pero al final fue Svitolina (coronada en 2017 y 2018) quien accedió a semifinales, gracias a un nivel de juego claramente al alza desde el segundo set y a la multitud de bolas de break malogradas por la número 2 del mundo (16 de 20).

Tras alcanzar las semifinales del Abierto de Australia y la final del WTA 1000 de Dubái, la jugadora originaria de Odesa confirma su regreso a la élite después de haberse alejado del circuito para dar a luz a su hija en octubre de 2022.

La otra semifinal enfrentará a la estadounidense Coco Gauff (nº 4) con la sorprendente rumana Sorana Cirstea (nº 27), que a sus 36 años y en su última temporada profesional está firmando el mejor recorrido de su carrera en la Ciudad Eterna.