Jorge Gutiérrez asume rol de referente en los amistosos de Panamá ante México y Bolivia

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) informó que Jorge Gutiérrez, defensor de la Selección Mayor de Panamá, forma parte de la convocatoria para los partidos amistosos ante México y Bolivia, compromisos de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Gutiérrez es uno de los tres futbolistas del actual llamado que también estuvieron presentes en el pasado mes de noviembre durante la fase de clasificación mundialista. El lateral izquierdo vio acción en cinco encuentros de las Eliminatorias y, junto a Jovani Welch y José Murillo, celebró la victoria frente a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández, resultado que selló el pase de Panamá al Mundial.

De acuerdo con Fepafut, el jugador del Deportivo La Guaira, de Venezuela, se perfila ahora como uno de los referentes en este nuevo llamado del técnico Thomas Christiansen para los encuentros de preparación que se disputarán fuera de las fechas FIFA. Gutiérrez fue una de las novedades en el entrenamiento del martes en el COS Sports Plaza, donde cumplió su primera sesión de trabajo con el grupo.

Panamá visitará a Bolivia el próximo domingo 18 de enero y posteriormente recibirá a México el jueves 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández, cerrando así su segundo compromiso fuera del calendario FIFA.

Durante su atención a los medios, el exjugador del Tauro FC destacó la importancia de estos amistosos y el significado personal de cada convocatoria. “Siempre que se me da una oportunidad de venir a la selección, yo estoy feliz, como el primer llamado. Es una oportunidad para seguir afianzándome y seguir mostrando que puedo estar aquí”, expresó Gutiérrez, quien subrayó que la competencia interna es clave para mantenerse en el equipo nacional.

El defensor señaló que la constancia ha sido una de sus principales virtudes para mantenerse en el radar de la Selección. “Sinceramente, mi constancia. Nadie está seguro en la lista del Mundial y eso es lo que venimos a hacer aquí”, afirmó, resaltando que estos partidos amistosos pueden marcar la diferencia de cara a futuras convocatorias.

Gutiérrez también valoró su rol dentro de un grupo joven y con varios debutantes. “Les he expresado que se sientan cómodos, porque es un grupo joven que tiene muchos sueños y mucha ilusión. Aquí lo importante es la constancia y el rendimiento en los clubes, porque al final este es el premio de estar en la Selección Nacional”, indicó.

Sobre la base de jugadores que se viene consolidando rumbo al Mundial, el lateral fue claro en que estos encuentros representan una oportunidad real para todos. “Venir a vestir estos colores siempre es un orgullo. El fútbol son momentos y hay que saber aprovecharlos, porque el día de mañana todo puede cambiar”, sostuvo.

Finalmente, Gutiérrez habló del aspecto mental en la lucha por un lugar entre los 26 jugadores mundialistas. “Tenemos una oportunidad linda de mostrarnos, de hacer buenos entrenamientos y partidos, y darle la posibilidad al profesor de dudar. El fútbol es de momentos y hay que dar lo mejor en los clubes para que se sigan abriendo las puertas”, concluyó.

Con información de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).