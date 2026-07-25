Joshua vence por nocaut a Prenga tras sobrevivir a dos caídas en su regreso al ring

El británico Anthony Joshua, dos veces campeón mundial de los pesos pesados, sobrevivió a dos caídas en el primer asalto y derrotó por nocaut técnico en el segundo al albanés Kristian Prenga este domingo en Yeda, en un regreso triunfal al ring que reavivó la posibilidad de un esperado duelo frente a Tyson Fury.

El combate, disputado en el Jeddah Superdome, marcó la primera presentación de Joshua desde el accidente automovilístico sufrido en Nigeria en diciembre, en el que murieron dos de sus amigos cercanos, Sina Ghami y Latif Ayodele.

Ese trágico episodio ocurrió poco más de una semana después de que Joshua venciera al youtuber Jake Paul en un polémico combate transmitido por Netflix.

La última pelea oficial de Joshua había sido la derrota por nocaut en el quinto asalto ante Daniel Dubois, campeón mundial de la Federación Internacional (FIB), en el estadio de Wembley en septiembre de 2024.

Con la victoria, el británico mejoró su récord profesional a 30 triunfos y cuatro derrotas, con 27 nocauts.

Sin embargo, el regreso estuvo lejos de ser sencillo. Prenga, un noqueador con 20 definiciones antes del límite en sus 21 victorias, derribó a Joshua con un uppercut de derecha apenas 20 segundos después del inicio del combate.

El albanés volvió a poner en aprietos al británico al acorralarlo contra las cuerdas y enviarlo nuevamente a la lona al cierre del primer asalto.

Joshua reaccionó en el segundo episodio, tomó el control con el jab, castigó a Prenga contra una esquina y cerró el combate con una potente combinación que lanzó al albanés contra las cuerdas, obligando al árbitro a detener la pelea a los 2:43 del asalto.