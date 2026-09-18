Jovic va ante Stearns por el bicampeonato del Abierto WTA de Guadalajara

La estadounidense Iva Jovic buscará este sábado el bicampeonato del Abierto WTA 500 de Guadalajara cuando juegue la final ante su compatriota Peyton Stearns.

El viernes, Jovic eliminó en las semis a la española Cristina Bucșa y Stearns derrotó a la rusa Liudmila Samsónova.

Jovic, de 18 años y número 16 del mundo, buscará su segundo título en el tour de la WTA.

"Es mi segunda final de la temporada y significa mucho para mí", dijo Jovic quien perdió la final del WTA 250 de Hobart en enero ante la italiana Elisabetta Cocciaretto.

"No se trata solo de una final cosecutiva aquí sino de la oportunidad de conquistar un título este año, que aún no he conseguido", añadió.

Stearns, seis años mayor y situada en el lugar 60 del ranking, saldrá por su tercera; las dos anteriores las ganó en Rabat 2024 y Austin 2026, ambas en categoría WTA 250.

"Iva es una gran jugadora, nunca hemos jugado y estoy deseando enfrentarla", dijo Stearns. "Es súper emocionante estar en mi primera final WTA 500; aunque la altitud es una condición difícil, voy a luchar cada punto".

Jovic, campeona defensora y segunda cabeza de serie, venció a Bucșa, sexta sembrada, en sets corridos 6-4 y 6-1.

La estadounidense logró la victoria en una hora con 33 minutos.

Jovic fue ligeramente superior en el porcentaje de puntos con su primer servicio con 60,8% contra 57,9% de Bucșa.

La campeona defensora salvó 11 de 12 puntos de quiebre en contra y concretó cuatro de ocho oportunidades de rompimiento.

En la segunda semifinal, Stearns derrotó a Samsónova, octava favorita, en dos mangas con parciales de 7-6 (9/7) y 6-2 en dos horas con ocho minutos.

Stearns ganó el 66,7% de sus puntos con el primer saque y covirtió 5 de 11 puntos de quiebre a favor.

Samsónova ganó el 59,6% de sus puntos con el primer servicio y logró tres rompimiento en cinco oportunidades.

El Abierto de Guadalajara reparte una bolsa de 1,2 millones de dólares en premios y se juega en las pistas de superficie dura del Centro Panamericano de Tenis, en Zapopan.