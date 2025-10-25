Julio Mosquera imparte sus conocimientos a receptores del equipo de Panamá

Julio Mosquera imparte sus conocimientos a receptores

El reconocido instructor de receptores y ex jugador de Grandes Ligas, Julio Mosquera, ha sido un manantial de conocimientos para que los prospectos jóvenes que están detrás del plato, puedan aumentar su bagaje y enriquecer su juego.

Julio Mosquera jugó en Grandes Ligas en 1996 y 1997 con los Azulejos de Toronto y luego en el 2005 con los Cerveceros de Milwaukee, cuando tenía 33 años, exactamente hace 20 años atrás.

Luego pasó a ser parte del staff de coaches de los Yankees de New York en ligas menores, donde fungió de manager y coordinador de receptores, incluyendo un puesto en el cuerpo técnico de Grandes Ligas de los Mulos en el 2020. Pasó a los White Sox donde también ha aportado sus conocimientos, incluyendo el cargo de manager interino en la clase AAA de los White Sox en el 2024.

Hoy día es miembro del cuerpo técnico de Panamá camino a la Copa América donde ha tenido la oportunidad de entrenar a los receptores del plantel, incluyendo a las jóvenes promesas Leonardo Bernal (San Luis Cardinals) y Adrián Sugastey (San Francisco Giants).

Mosquera ha trabajado directamente con los receptores y ha dado sus conocimientos con el bateo, sigue siendo el mismo de siempre, un hombre de pelota con un dige de una careta de receptor en su pecho, una sonrisa agradable y un radiante respeto a su paso en las instalaciones de la Academia Mariano Rivera.

El equipo se alista para su primera cita en la Copa América, la cual se jugará en Panamá desde el 13 de noviembre próximo, con 12 equipos, dos sedes, y cupos disponibles para los Juegos Panamericanos del 2027 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026.

Bienvenido Julio Mosquera, gracias por tu gran aporte a la Selección Nacional.

Top 5: Tips:

_ El RHP Javy Guerra que juega en Japón llega este lunes a los entrenamientos de la Selección de Panamá.

_ El SS de ligas menores de los Atlanta Braves, Luis Sánchez, se reporta el lunes con la Selección de Panamá

._ El coach Luis Caballero con “early work” en el campo corto con Héctor Rayo y Ryan Burrowes.

_ Equipo Mayor dedica tiempo a la selección U10, un gran gesto de fraternidad.

_ Especial con el equipo mayor de Panamá con Pablo Bustamante, más adelante los detalles.



Fuente: Prensa Fedebeis