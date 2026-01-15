Juzgarán a un excampeón olímpico de natación francés por violación de una menor

La justicia francesa envió este jueves a juicio al excampeón olímpico de natación Yannick Agnel, acusado de violar en 2016 a la hija de su entrenador Lionel Horter, entonces menor de edad.

Agnel tiene uno de los mejores palmarés de la natación francesa: doble campeón olímpico en Londres-2012 y campeón del mundo en 2013 en 200 metros estilo libre y relevo 4x100 metros.

En mayo, un juez de instrucción de Mulhouse, en el noreste de Francia, ordenó enviar a juicio al excampeón de 33 años, quien recurrió esta decisión.

Yannick Agnel defiende que mantuvo una relación amorosa y consentida con Naomé Horter, cuando el deportista tenía 24 años y la hija de su entrenador 13 años.

Este jueves, la corte de apelación de Colmar confirmó la decisión de juzgarlo por el cargo de violación de menor y agresión sexual, al considerar que existen pruebas suficientes.

Sus abogados tienen ahora cinco días para recurrir el fallo ante la Corte de Casación, la más alta jurisdicción francesa.

Los hechos habrían ocurrido entre 1 de enero y el 31 de agosto de 2016 en Mulhouse, ciudad en la que entrenaba; en Tailandia, donde su club Mulhouse Olympic Natation suele entrenar, y en Rio de Janeiro, sede de los Juegos Olímpicos ese año.

La investigación se abrió a mediados de 2021 tras una denuncia de Naomé Horter, quien abandonó la natación. Cinco meses después, Agnel fue imputado.

Ante los investigadores, el doble campeón olímpico reconoció la "materialidad" de los hechos, pero negó cualquier "coacción", explicó entonces la fiscal, Edwige Roux-Morizot.

Yannick Agnel se enfrenta a 20 años de prisión por estos hechos.