Kamani, orgullo panameño

Bayano Kamani, nacido el 17 de abril de 1980 en Houston, Texas, se convirtió en una de las figuras más relevantes en la historia del atletismo panameño gracias a su especialidad en los 400 metros con vallas.

Aunque gran parte de su vida deportiva transcurrió en Estados Unidos, su corazón estuvo siempre con Panamá, país que representó en grandes competencias internacionales y al que dio numerosos motivos de orgullo.

Kamani creció en Estados Unidos, hijo de padre panameño, lo que le permitió optar por la nacionalidad deportiva panameña. Desde joven destacó en deportes en la escuela secundaria y posteriormente en la universidad, compitiendo para Baylor University, donde se formó como atleta universitario de alto nivel.

En el ámbito universitario obtuvo títulos importantes: campeón de la NCAA en los 400 metros con vallas en 1999 y nuevamente en 2001. Además, fue integrante de relevos 4x400 metros ganadores en Baylor.

De acuerdo a documentos, Bayano Kamani se convirtió en uno de los pocos atletas panameños en acceder a una final olímpica, el quinto lugar en Atenas 2004, lo que le valió un diploma olímpico para Panamá, reconocimiento reservado para quienes terminan entre los primeros ocho lugares.

Ha sido galardonado “Atleta del Año” en el país, por sus actuaciones destacadas y constantes marcas nacionales.