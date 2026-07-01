Kane evita la caída de Inglaterra ante RD Congo con un doblete salvador

Con una remontada liderada por Harry Kane con un doblete, Inglaterra venció este miércoles 2-1 a la República Democrática del Congo y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, en los que enfrentará al coanfitrión México.

Los tantos de Kane en los minutos 75 y 86 dieron vuelta un duelo en el que Inglaterra se asomó a una temprana eliminación como la que ya sufrieron Alemania y Países Bajos.

RD Congo estuvo casi 70 minutos por delante en el estadio Mercedes Benz, en Atlanta, gracias a una temprana diana de Brian Cipenga en el minuto 7 y una espectacular actuación de su arquero, Lionel Mpasi.

Kane, con dos asistencias de Anthony Gordon, nuevo jugador del Barcelona, quebró a tiempo el muro congoleño para evitar una debacle del equipo que entrena Thomas Tuchel.

El artillero del Bayern Munich se reenganchó de paso a la pelea por la Bota de Oro del torneo con sus cinco goles, a uno de los dos líderes: Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Inglaterra sigue en la ruta hacia su primer título grande en 60 años pero con una complicada siguiente parada el próximo domingo en Ciudad de México.

En la olla a presión del estadio Azteca, y los 2.200 metros de altitud de la capital mexicana, le espera un Tri enrachado con un pleno de cuatro victorias en el torneo.

Alineaciones:

Inglaterra: Jordan Pickford - Djed Spence (Eberechi Eze, 70), Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly - Elliot Anderson, Declan Rice (John Stones, 90+1), Jude Bellingham - Noni Madueke (Bukayo Saka, 60), Marcus Rashford (Anthony Gordon, 60) y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

RD Congo: Lionel Mpasi - Arthur Masuaku (Joris Kayembe, 89), Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka - Ngal'ayel Mukau (Edo Kayembe, 76), Samuel Moutoussamy (Fiston Mayele, 89), Noah Sadiki - Nathanael Mbuku (Meschack Elia, 64), rian Cipenga (Theo Bongonda, 76) y Yoane Wissa. DT: Sébastien Desabre.