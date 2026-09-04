Katie Taylor, la reina irlandesa del boxeo cuelga los guantes

La irlandesa Katie Taylor ha hecho del boxeo femenino la lucha de su vida, la de una niña que se vio obligada al principio a "disfrazarse de chico" para poder subir al ring y que el sábado, en su despedida, llenará el mítico Croke Park de Dublín.

A sus 40 años, la reina del peso superligero (entre 60 y 64 kg) está a punto de colgar los guantes en una velada por todo lo alto, con 80.000 espectadores, que incluirá conciertos y será retransmitida por televisión.

Su rival será la francesa Flora Pili, ante la que espera conquistar un tercer título de campeona mundial, teniendo en cuenta todas las federaciones (AMB, OMB, FIB, CMB).

El decorado final para una carrera inolvidable era inimaginable cuando era una niña en Bray, al sur de Dublín, y participaba en las competiciones júnior con el nombre de "K Taylor", con sus cabellos oscuros disimulados bajo su casco, para no ser reconocida como una niña.

"Pienso en mis inicios como boxeadora, con nueve o diez años, cuando tenía que disfrazarme de chico para poder estar en algunos combates. Entraba en algunos gimnasios de boxeo y se reían de mí: '¿Quién es esta niña que quiere ser boxeadora?'", recordó esta semana en una conferencia de prensa, con una sonrisa tímida.

- Derribando barreras -

Desde entonces, "The Bray Bomber" -su apodo- se convirtió en una de las mejores púgiles de la historia.

Pese a su pequeña envergadura (1,65 m), la irlandesa ha hecho valer un físico atlético y un estilo de gran intensidad, para convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la Irlanda contemporánea.

"No estoy segura de que haya otro país en el mundo donde 80.000 personas se desplazarían por una deportista", declaró.

"Quiero regalarles una actuación digna del apoyo que he recibido todos estos años. Este país ha recorrido el mundo para verme boxear", se enorgulleció.

El prestigioso Madison Square Garden de Nueva York contó con ella para otra velada espectacular en 2022 ante la puertorriqueña Amanda Serrano, un privilegio inédito para dos mujeres en un deporte dominado por las estrellas masculinas.

Repitieron experiencia tres años después en el mismo lugar.

Katie Taylor también boxeó en el Principality Stadium de Cardiff, en el Wembley Arena de Londres o en el estadio de los Dallas Cowboys en Estados Unidos.

Para ella es "un sueño" poder acabar su carrera en el Croke Park, el templo de los deportes gaélicos irlandeses, que no había acogido un combate de boxeo desde 1972 con Mohamed Ali.

Durante toda su carrera, Taylor fue derribando barreras y por ello es considerada un símbolo.

Solo tenía 15 años cuando disputó, en 2001, el primer combate femenino oficialmente homologado en Irlanda.

A mayor escala, militó activamente para la admisión del boxeo femenino en los Juegos Olímpicos.

Cuando ello se materializó, en la edición de Londres 2012, ella se impuso en los pesos ligeros (-60 kg), ganando la primera medalla de oro olímpica de Irlanda desde Atlanta 1996.

- "La puerta está abierta" -

En 2016, después de haber perdido su corona olímpica en Rio, dejó el mundo amateur (cinco títulos mundiales, seis títulos europeos) para dar el gran salto al profesionalismo.

El promotor Eddie Hearn, al que contactó por X (ex Twitter), aceptó gestionar su carrera, seducido por su determinación.

Con él vio dispararse su fama y su caché para los combates.

"Katie me reprocha todavía haberle pagado solo 6.000 libras (para su combate de debut contra Karina Szmalenberg)", recuerda Hearn.

"Era un combate de solo cuatro asaltos y era mucho dinero para la época en el boxeo femenino (...) Pero hoy ella gana más que el 99% de los boxeadores masculinos", apunta.

Solo necesitó siete combates para apuntarse su primer título mundial.

Ostentó luego los cuatro principales cinturones de los pesos ligeros, antes de subir a los superligeros, donde logró la misma hazaña.

En su palmarés tiene 25 victorias (seis de ellas por KO) y una única derrota, en 2023 ante Chantelle Cameron.

Pero su principal combate ganado es el de ser una pionera y servir de ejemplo a las más jóvenes.

"Hoy, la puerta está realmente abierta para ellas", celebra.