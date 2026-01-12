Keniata Korir, campeón del maratón de Nueva York de 2021, suspendido por dopaje

El campeón del maratón de Nueva York de 2021, el keniata Albert Korir, fue suspendido provisionalmente este lunes tras dar positivo por una sustancia para mejorar el rendimiento, en el golpe más reciente a la reputación del programa de atletismo del país africano.

Korir, de 31 años, dio positivo por la forma sintética de eritropoyetina (EPO), que estimula la producción de glóbulos rojos, informó la Unidad de Integridad de World Athletics.

Ganó el maratón de Nueva York en 2021 con un tiempo de 2:08:22, y fue tercero en 2023 con una marca personal de 2:06:57. También conquistó el maratón de Ottawa en 2019 y 2025.

La Agencia Mundial Antidopaje (WADA, en inglés) dijo en octubre que Kenia había logrado avances "significativos" en la lucha contra el dopaje, pero la nación sigue en un periodo de prueba de seis meses mientras busca mejorar sus monitoreos.

Ese mes, Ruth Chepngetich, la actual plusmarquista mundial de maratón, fue suspendida por tres años tras admitir el uso de hidroclorotiazida (HCTZ), un diurético prohibido utilizado como agente enmascarante.

Correr es una vía de salida de la pobreza para muchos en Kenia, lo que ejerce presión sobre algunos atletas para recurrir a las drogas, especialmente porque el país carece de la infraestructura sofisticada para formar estrellas.

Kenia trabajó para limpiar su imagen después de que una serie de escándalos de dopaje en torno a los Juegos Olímpicos de Rio 2016 llevara a que la WADA la declarara en incumplimiento de sus normas.

Desde entonces, más de 140 corredores kenianos, principalmente de larga distancia, han sido sancionados por infracciones de dopaje.

En junio de 2024, Kenia impuso su primera suspensión de por vida a la maratonista Beatrice Toroitich y una sanción de seis años al poseedor del récord de 10 km, Rhonex Kipruto.