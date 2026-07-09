Kipyegon quiere "recuperar la confianza" en Mónaco tras su lesión

La reina del medio fondo del atletismo, Faith Kipyegon, quiere "recuperar la confianza" el viernes en los 3.000 metros de la reunión de la Liga de Diamante de Mónaco, para pasar definitivamente la página de la lesión en los isquiotibiales que le ha venido frenando desde hace semanas.

"Voy a correr para recuperar la confianza y volver a ser yo misma", dijo en una entrevista con la AFP la atleta keniana de 32 años, que ha diseñado su temporada para llegar en el pico de su forma al Ultimate Championship de Budapest (11-13 de septiembre), la nueva competición creada por World Athletics y que este año vive su primera edición.

Pregunta: El pasado sábado perdió en la milla en la reunión de Eugene, en Estados Unidos, en una distancia donde estaba invicta desde 2021. ¿Es sorprendente perder después de haber ganado tanto?

Respuesta: "Para mí no fue sorprendente perder en Eugene porque sabía de dónde venía. Conocía el estado de mi lesión (en los isquiotibiales, sufrida en mayo en Shanghái). Siempre es muy duro recuperar el ritmo y la confianza. Sabía que la confianza no la había recuperado. Pero también sé que el camino de la curación está casi terminado y espero estar haciendo buenas carreras en el final de la temporada".

P: Recientemente deportistas como el extenista Rafa Nadal han hablado de cómo en ocasiones se compite con dolor o estando lesionado. ¿Cómo ha gestionado la cuestión de las lesiones a lo largo de su trayectoria?

R: "Ningún atleta compite al 100%. Es duro, pero los Juegos Olímpicos son cada cuatro años. Si estás lesionada y todavía puedes correr, es posible, sobre todo si tienes la mentalidad para ello. Tienes que decirte: 'Es una carrera, es un campeonato, tengo que hacerlo', porque hay cosas que solo llegan una vez, no llegan todos los años. Debes encontrar un equilibrio mental y entrenar".

- El maratón en el horizonte -

P: ¿Tiene algo en mente para los 3.000 metros del viernes en Mónaco o simplemente compite para reforzarse en su recuperación?

R: "Por supuesto, espero una carrera bonita, pero no sorprenderá el resultado. Estoy todavía curándome. Quiero estar simplemente con buena salud hacia el final de la temporada, estar en mi mejor forma para los Ultimate Championships. Por ahora se trata de reencontrar el ritmo, de sentir mentalmente que la lesión se cura bien. Así que voy a correr para recuperar la confianza y volver a ser yo misma".

P: Hace unos años usted dijo que podría reconvertirse en maratoniana. ¿Por qué cree que podría ser competitiva en esa distancia?

R: "(Sonrisa) Entreno con grandes nombres del maratón como Eliud Kipchoge. Es mi sueño desde siempre. Algún día, en un momento dado, haré un maratón. ¿Cuándo? Llegará ese momento. Pero creo que algún día, cuando el momento se dé, voy a intentarlo".