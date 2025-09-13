Kishane Thompson impresiona en las series de 100 m del Mundial de Tokio

Sin sorpresas, los principales nombres de la velocidad masculinos fueron validando uno a uno este sábado sus billetes a las semifinales de los 100 metros del Mundial de Tokio, donde el jamaicano Kishane Thompson transmitió muy buenas sensaciones.

Pese a llegar con dudas por una molestia en la tibia a finales de agosto, que le hizo ser baja en las dos últimas reuniones premundialistas, Thompson fue muy superior en la segunda serie, que ganó con un tiempo de 9.95, pero con una facilidad asombrosa y relajando claramente el esfuerzo en los últimos treinta metros, permitiéndose mirar a izquierda y derecha antes de cruzar la meta.

El más rápido de las series fue el sudafricano Gift Leotlela, que dominó la más rápida de las siete con un tiempo de 9 segundos y 87 centésimas.

Entre los otros grandes aspirantes a la medalla de oro, el jamaicano Oblique Sevilla, tercero en esa serie ganada por Leotlela, fue el que presentó un mejor crono en esta ronda (9.93).

Igual que Kishane Thompson, el vigente campeón mundial y olímpico de la línea recta, el estadounidense Noah Lyles, ganó su serie con 9.95.

Otro estadounidense que aspira al podio, Kenneth Bednarek, se impuso también en su serie (10.01) sin forzar la máquina, igual que el botsuano Letsile Tebogo (10.07) para imponerse en la suya.

Con un crono más discreto, también cumplió la misión de validar el pasaje a semis el italiano Lamont Marcell Jacobs, que en este mismo estadio Nacional de Tokio sorprendió al mundo al colgarse el oro de 100 metros en los Juegos Olímpicos de 2021.

Jacobs paró el crono en 10.20, su mejor tiempo de este año, para quedar tercero en serie y obtener una de las tres plazas que clasificaban directamente a la final.

Las semifinales de los 100 metros masculinos se disputan el domingo desde las 11h45 GMT, para decidir los ocho finalistas que pugnarán por las medallas a las 13h20 GMT de ese mismo día.