Knicks ganan a Spurs con remontada histórica y acarician el título de NBA

Con la mayor remontada en la historia de las Finales, los New York Knicks derrotaron este miércoles 107-106 a los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama y se colocaron a solo un triunfo de su primer título de la NBA desde 1973.

Los Knicks se levantaron de una desventaja de 29 puntos, lo que ningún equipo había logrado en las Finales, y sellaron el triunfo con un épico palmeo de OG Anunoby a 1.2 segundos del final.

El Madison Square Garden entró en delirio, incluidas celebridades como Taylor Swift, con un triunfo que pone a los Knicks 3-1 por delante en el global de las Finales.

"Simplemente hay que hacer lo que sea necesario para ganar", dijo el siempre imperturbable Anunoby, autor de 33 puntos, sobre su canasta ganadora.

Tras la gesta, los Knicks disponen de tres oportunidades para cerrar medio siglo sin títulos, comenzando por el quinto asalto que se disputará en San Antonio.

A los Spurs de Wembanyama, que logró 24 puntos y 13 rebotes, se les escapó de las manos un segundo triunfo seguido en Nueva York, que parecía asegurado con la ventaja de 81-52 que tenían después de una primera mitad también de récord.

Los texanos se habían ido al vestuario con 27 puntos de diferencia, la mayor al descanso para un equipo visitante en las Finales, tras un récord de 14 triples anotados.

"Haber jugado tan bien en la primera parte, haber conseguido esa ventaja y no haber rematado la faena es, como mínimo, decepcionante", reconoció su entrenador, Mitch Johnson.

- 29 puntos de ventaja -

El regreso a Nueva York, una ciudad enloquecida con los Knicks, estaba siendo una pesadilla para el equipo de Mike Brown.

El lunes vieron esfumarse su racha de 13 partidos invicto en una noche de alta tensión dentro y fuera del Madison, con seguidores de los Spurs agredidos en las calles y varias decenas de detenidos.

La temperatura se redujo al inicio del juego del miércoles. En lugar del presidente Donald Trump, abucheado sonoramente el lunes, la invitada de excepción fue Taylor Swift, recibida con aplausos.

La cantante le trajo más fortuna al equipo que Trump pero sólo después de una primera mitad catastrófica de los Knicks.

El pívot Karl-Anthony Towns (13 puntos), su segundo mejor jugador y defensor de Wembanyama, se retiró al banco a los dos minutos de juego tras cometer dos faltas personales.

Mientras Wemby sometía ambas pinturas, los afilados tiradores de los Spurs no daban tregua desde la larga distancia.

Devin Vassell (18 puntos), De'Aaron Fox (18) y el novato Dylan Harper (21) acribillaron hasta lucir un asombroso registro de 11 triples anotados en 16 intentos (69%) al borde del descanso.

Los locales escucharon algunos silbidos de la grada en su camino al vestuario y a su regreso apretaron los dientes para evitar una completa humillación.

- Taylor Swift, talismán de Knicks -

Los Spurs aún volaban con 29 puntos de ventaja cuando Wembanyama cometió una falta flagrante sobre Towns con las que suma tres en estos playoffs y quedó a una más de recibir un partido de suspensión.

La acción prendió la mecha de la remontada. Liderados por Jalen Brunson, autor de 36 puntos, los Knicks recortaron terreno a una velocidad vertiginosa hasta hacer saltar de emoción a Taylor Swift en la primera fila.

La artista, vistiendo una camiseta con los colores de los Knicks y el lema "Stevie Knicks", estuvo acompañada de dos de las hermanas que forman el grupo Haim, que también lucían playeras con similares juegos de palabras.

Los locales tomaron el mando del marcador por primera vez a 1 minuto y 22 segundos del final, cuando ya saltaban de alegría todas las celebridades, desde Timothee Chalamet a Larry David.

En la última acción del partido, con los Spurs un punto arriba, Brunson falló un triple tapado por Wembanyama pero Anunoby se elevó sobre el resto de jugadores visitantes para alcanzar el rebote y sellar un triunfo que puede dejar noqueados a los Spurs.

"No puedo creer el partido que perdimos! Extremadamente doloroso! Ahora a lamerse las heridas y volver a intentarlo. No queda otra", escribió en X el argentino Emanuel Ginóbili, leyenda de San Antonio.

La anterior mayor remontada en las Finales fue de 24 puntos a cargo de los Celtics ante los Lakers en 2008.