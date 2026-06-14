Koepka se retira lesionado en Canadá a días del Abierto de golf de EEUU

El golfista estadounidense Brooks Koepka, cinco veces campeón de torneos de Grand Slam, se retiró el domingo antes de la ronda final del Abierto de Canadá del PGA Tour debido a una lesión en la mano, a menos de una semana de su debut en el Abierto de Estados Unidos.

Koepka, quien ha regresado al PGA Tour tras su paso por LIV Golf, ganó el segundo de sus dos títulos del Abierto de Estados Unidos en 2018 en Shinnecock Hills, sede del torneo de este año, que comienza el jueves.

Una destacada actuación en los greens el jueves llevó a Koepka a compartir el liderato en el TPC Toronto Osprey Valley tras una primera ronda de 64 golpes.

Sin embargo, el sábado firmó una tarjeta de 72 golpes (+2) y reconoció ante los medios que sufría un problema en la mano de origen desconocido.

"Sí, no sé qué es", dijo Koepka. "Me cuesta agarrar el palo con el dedo anular y el meñique, así que no puedo sujetarlo. El palo se me resbala, se me sueltan los dedos, estaba como entumecido. No sé qué pasó, pero espero que lo averigüemos".

Koepka, que se retiró poco antes de salir a disputar la ronda final del domingo, suma este año varios resultados dentro del top 10 en su regreso al PGA Tour en Torrey Pines en enero.