Kouame, la gran esperanza francesa de 17 años, debuta con triunfo en Roland Garros

A los 17 años, en su primer partido en un Grand Slam, el francés Moïse Kouame, número 318 del mundo, se impuso en tres sets, 7-6 (7/4), 6-2 Y 6-1, al veterano croata Marin Cilic, antiguo ganador del US Open.

Levantó ambos brazos antes de estrechar la mano de su adversario de 37 años, actualmente 46º del ranking mundial, al que acababa de derrotar en tres mangas consecutivas bajo los entusiastas aplausos de la pista Simonne-Mathieu.

"Es algo excepcional; al venir a jugar este torneo no sabía qué esperar, pero trabajamos para estar lo más preparados posible y hoy, chicos, me habéis ayudado de verdad, todo el público, en las bolas de set, al final del primer set", ganado en el desempate, saboreó al micrófono en la pista.

"No creo que hubiera tenido este nivel de juego sin el apoyo que me habéis brindado", disfrutó Kouame, que ya había arengado al público al término del primer set.

El francés se convierte en el jugador más joven en clasificarse para la segunda ronda de Roland Garros desde 1991.

Identificado desde hace tiempo como un talento con un enorme potencial, el francés ocupaba apenas el puesto 833 del mundo a principios de año.

Desde entonces ha logrado tres títulos en el circuito ITF, la tercera división del tenis profesional, y consiguió su primera victoria en un Masters 1000 en Miami ante el estadounidense Zachary Svajda (entonces 96º).