La Amstel Gold Race con Evenepoel abre las Clásicas de las Ardenas

El doble campeón olímpico Remco Evenepoel partirá como máximo favorito de la Amstel Gold Race, entre Maastricht y Valkenburg, en Países Bajos, el domingo en el primer capítulo de las tríptico de las Ardenas.

Los aficionados al ciclismo tendrán que esperar un poco más para el apetitoso y muy esperado duelo a tres bandas entre Evenepoel, el campeón del mundo Tadej Pogacar y la sensación francesa de 19 años Paul Seixas.

Estos dos últimos no tomarán la salida en la Amstel Gold Race del domingo y, mientras que Seixas sí competirá en la Flecha Valona a mitad de semana, Pogacar solo afrontará la Lieja-Bastoña-Lieja el domingo siguiente.

El cuatro veces ganador del Tour de Francia Pogacar ha optado este año por un calendario de competición extremadamente reducido y Lieja será solo la quinta carrera del esloveno de 27 años.

Todavía no ha participado en ninguna carrera por etapas esta temporada y, aparte de lograr una histórica cuarta victoria en la Strade Bianche el mes pasado en su debut del año, se ha fijado como objetivo únicamente los prestigiosos Monumentos esta temporada.

Ganó en Milán-San Remo y en el Tour de Flandes antes de ser superado al esprint en la París-Roubaix por Wout van Aert el pasado domingo.

Pogacar y Evenepoel tomaron la salida en la Amstel Gold el año pasado, pero tuvieron que conformarse con el segundo y el tercer puesto, respectivamente, al ser batidos por el danés Mattias Skjelmose en un esprint.

Este curso Evenepoel tuvo un inicio de temporada excelente, ganando tres carreras en la serie Challenge Mallorca a finales de enero. E

El belga, de 26 años, encadenó después con la victoria en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, pero luego vio cómo su forma decaía.

Tras un buen comienzo en la Vuelta a los Emiratos Árabes Unidos, donde ganó la contrarreloj inicial, se vino abajo hasta terminar décimo en la general y, posteriormente, solo pudo ser quinto en la Volta a Cataluña.

Sí demostró su pedigrí en el Tour de Flandes hace poco más de una semana, al terminar tercero por detrás de Pogacar y del especialista en clásicas adoquinadas Mathieu van der Poel.

La Amstel Gold suele considerarse un Tour de Flandes sin adoquines y se disputa sobre una distancia similar, 257 km, con 33 subidas cortas, empinadas y explosivas. Evenepoel debería sentirse como pez en el agua.

- Pogacar y su duelo con la historia -

Su principal rival será previsiblemente el ganador de 2024, Tom Pidcock, siempre que el británico, que comenzó la temporada en gran forma, se haya recuperado de su caída en Cataluña.

Skjelmose defenderá su corona, aunque sus resultados han sido irregulares esta temporada.

El estadounidense Matteo Jorgenson también podría estar en la pelea después de un sólido inicio de temporada que le vio terminar segundo, por detrás del mexicano Isaac del Toro, en la carrera por etapas Tirreno-Adriático.

Tras la Amstel, todas las miradas se centrarán en la Flecha Valona, donde Seixas buscará prolongar su impresionante inicio de temporada, en el que dominó de arriba a abajo la Vuelta al País Vasco, antes de que Pogacar se sume a la fiesta de las Ardenas en Lieja para continuar su empeño por convertirse en el primer ciclista en ganar cuatro Monumentos en una misma temporada.

La última vez que estos dos se enfrentaron, Seixas fue el hombre que resistió más tiempo antes de perder la rueda de Pogacar en la Strade Bianche, donde se llevó un impresionante segundo puesto.