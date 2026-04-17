Petro anuncia que visitará Caracas el 24 de abril para reunirse con Delcy Rodríguez

El presidente colombiano Gustavo Petro se reunirá con la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez en Caracas el 24 de abril, anunció este viernes en Barcelona, en la primera visita de un líder latinoamericano a Venezuela desde que Estados Unidos derrocó a Nicolás Maduro.

"El 24 de abril voy a ir a Caracas", dijo Petro en un encuentro organizado por la televisión RTVE y la agencia EFE en Barcelona, donde asistirá a un foro de líderes de izquierda convocado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

"Si Mahoma no viene a mí, yo voy", se justificó el mandatario colombiano, parafraseando un dicho y explicando que invitó sin éxito a Rodríguez a Colombia.

"Yo la invité a Cartagena, pero a ella le da temor", y luego se iba a producir una "reunión en la frontera", anulada también por razones de seguridad, narró Petro.

Rodríguez asumió el poder de forma interina en Venezuela tras la caída y captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense en enero.

Por su parte, y a unos meses de abandonar la presidencia, Petro está interesado en tener un papel protagónico en la transición de Venezuela.