El ex NBA Damon Jones se declarará culpable en un caso de apuestas en Estados Unidos

El exjugador de la NBA y asistente técnico Damon Jones se declararía culpable de cargos de apuestas deportivas, según un documento judicial dado a conocer el jueves, en un escándalo de apuestas que ha sacudido al básquetbol de élite en Estados Unidos.

Jones, de 49 años, fue acusado por su presunta participación en un plan que, según los fiscales, proporcionaba información privilegiada sobre lesiones y ausencias en partidos a apostadores entre diciembre de 2022 y marzo de 2024.

En un caso, supuestamente compartió que LeBron James no jugaría por lesión en un partido de Los Angeles Lakers contra los Milwaukee Bucks antes de que esa información se hiciera pública.

Jones negó inicialmente los cargos pero, según el documento, cambiará su declaración en una audiencia a realizarse el 28 de abril en Nueva York.

Es el primero en señalar que se declarará culpable de los seis acusados en el caso, entre los que también está el escolta de Miami Heat Terry Rozier.

Jones también está acusado en un segundo caso independiente en el que se ha declarado no culpable. Este involucra a una red nacional de partidas de póker amañadas vinculadas a la mafia que abarca a unas 30 personas y el uso de equipos de engaño altamente sofisticados, incluidas mesas de rayos X.

En la NBA, Jones tuvo una carrera modesta como jugador en 11 equipos diferentes, especialmente con los Cleveland Cavaliers entre 2005 y 2008, donde jugó junto a LeBron James.

Tras abandonar las canchas se convirtió en asistente técnico, trabajando nuevamente para los Cavaliers de 2016 a 2018 durante la segunda etapa de Lebron en Cleveland. También fue entrenador personal de LeBron durante la temporada 2022–2023, después de que el astro se uniera a los Lakers, sin estar contratado por el equipo.