$!Al menos 136 homicidas están bajo la lupa policial

La Policía Nacional mantiene identificadas a por lo menos 136 personas presuntamente vinculadas a casos de homicidios, lo que ha activado un bloque de búsqueda a nivel nacional para dar con su paradero y frenar la escalada de violencia en distintos puntos del país.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones forman parte de una estrategia reforzada para ubicar a sospechosos, siendo San Miguelito, Panamá Centro y Colón las zonas clave donde según las unidades policiales se pueden ubicar.

El abogado y criminólogo Ricardo Batres explicó que “uno de los factores clave que impulsa a los jóvenes a integrarse en bandas criminales es la desigualdad social, y que la falta de educación, la ausencia de políticas públicas en los barrios y las limitadas oportunidades económicas son elementos determinantes que permiten el crecimiento de estos grupos delictivos”.

Por su parte, Luis Carlos Trejos, exsubdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), destacó que “aunque existen planes de seguridad, el crimen evoluciona constantemente, las estrategias deben estar en revisión permanente, con ajustes e ingeniería continua para responder a las nuevas dinámicas delictivas”.

En tanto, el exfiscal contra la delincuencia organizada, Abraham Adames, indicó que “la actual ola de violencia se debe a estructuras del crimen organizado”. Asimismo, detalló que muchos de los homicidios recientes corresponden a ajustes de cuentas, una dinámica que solo puede erradicarse atacando las causas estructurales.