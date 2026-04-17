Turismo, infraestructura y agro para generar empleo en Herrera y Los Santos

El desempleo en la provincia de Herrera supera el 5.3%, mientras que en Los Santos alcanza un 5.1%. Ante este escenario, empresarios y economistas aseguraron que es necesario agilizar proyectos como la ampliación del Aeropuerto Capitán Justiniano Montenegro, el puerto Mensabé y fortalecer el turismo y el agro, para generar empleo y reactivar la economía.

El alcalde de Pedasí, Miguel Batista, afirmó que “es necesario mejorar la conectividad y fortalecer los servicios básicos”. También destacó que “entre los proyectos prioritarios para poder generar empleo están la ampliación del Aeropuerto Capitán Justiniano Montenegro, el puerto de Mensabé y el impulso del sector agropecuario”.

En tanto, Sebastián Peralta, presidente de la Cámara de Turismo de Herrera, indicó que “el desempleo en la provincia puede estar por encima del 2.0%, ya que desde que se paralizó el sector construcción, la tasa de desempleo se disparó”.

Peralta agregó que “Herrera y Los Santos son sectores totalmente agropecuarios, por lo que hay que agilizar proyectos de infraestructuras viales e impulsar el uso del bioetanol, ya que la producción de caña de azúcar podría impulsar significativamente la generación de empleo”.

Mientras, Milton López, miembro de la Cámara de Turismo de Herrera, comentó que “la realidad en Herrera y Los Santos sugiere que el desempleo real y el subempleo podrían alcanzar fácilmente el 5.0%”. Añadió que “una de las soluciones más rápidas es fortalecer el turismo de convenciones y experiencias, ya que genera empleo inmediato e inyecta liquidez”.

Además, detalló que “la implementación de centros agroindustriales permitiría procesar la materia prima en la región, transformando empleos temporales en plazas permanentes durante todo el año”.

Por su parte, el consultor empresarial, René Quevedo reveló que “los niveles de desocupación aumentaron de 3.3% en octubre 2024 a 5.3% en septiembre 2025 para la provincia de Herrera, mientras que para Los Santos el porcentaje varió de 2.7% a 5.1%”.

Quevedo resaltó que “urge priorizar las inversiones en las actividades agrícolas y los proyectos de infraestructura programados por el gobierno nacional, así como encarar la problemática del suministro de agua”.