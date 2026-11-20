Los jugadores del circuito ATP se repartirán más de 350 millones de dólares (320 millones de euros) en premios y primas a partir de 2028, anunció el presidente de la ATP Andrea Gaudenzi, este viernes en Turín durante el Masters.

Esta dotación global alcanzará 500 millones de dólares al incluir las primas abonadas por los cuatro torneos de Grand Slam.

Según las proyecciones de la ATP, los jugadores pertenecientes al Top 100 mundial recibirán al menos 1,1 millones de dólares, lo que supone un aumento del 39% con respecto a 2025; los del Top 175, 450.000 dólares, es decir, una progresión del 47%; y los del Top 250, 250.000 dólares, lo que representa un salto del 67%.

La ATP también ha establecido un 'Bonus Pool', una bolsa de 50 millones de dólares (frente a los 21,5 millones actuales) a repartir entre los jugadores que más destaquen en los Masters 1000.

"Lo que hacemos con esta bolsa de 50 millones, que se concentra en los cuatro u ocho mejores jugadores, es dirigir ese valor hacia quienes llegan al final de los cuadros, a semifinales y finales; en realidad son ellos quienes aportan el trabajo adicional, el esfuerzo adicional y quienes pasan más días en estos torneos", explicó Gaudenzi.

"Por otro lado, hay una inversión sin precedentes, de 25 millones de dólares, que permite abonar 100.000 dólares a todos los jugadores, algo que será importante para los jugadores situados entre el puesto 100 y el 250 del ranking mundial", añadió.

Los anuncios de la ATP afectan también al calendario y al sistema de cálculo del ranking ATP, que permite actualmente a los jugadores sustituir tres malos resultados en Masters 1000 (los torneos más importantes del circuito por detrás de los Grand Slam) por mejores resultados obtenidos en torneos de categoría inferior (ATP 250 o 500).

Esta posibilidad va a desaparecer para reducir la tentación de compensar una eliminación temprana en un Masters 1000 con una inscripción de última hora en un ATP 250 o un ATP 500, lo que sobrecarga el calendario de jugadores ya sometidos a una sucesión muy apretada de torneos entre enero y noviembre.

"Lo que esperamos con esto —explicó Gaudenzi— es que los jugadores se centren en la calidad (de los torneos) más que en la cantidad. Si queremos alcanzar nuestro objetivo de tener un periodo sin competición más largo para permitir que los jugadores se regeneren, hay que reducir el número de torneos".

El calendario de la temporada 2028, en la que debería disminuir aún más el número de torneos ATP 250 (actualmente 28), se publicará a comienzos de 2027, precisó la ATP.