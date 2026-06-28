La británica Raducanu renuncia a Wimbledon por lesión

La británica Emma Raducanu, campeona del Abierto de Estados Unidos en 2021 y actual número 33 del ranking WTA, anunció su baja para Wimbledon, que arranca el lunes en Londres, debido a una fractura por fatiga.

Raducanu fue recientemente subcampeona en el torneo sobre césped de Queen's y era la cabeza de serie número 30 del Grand Slam londinense, donde debía debutar el lunes ante la croata Antonia Ruzic (61ª).

"El pequeño dolor que soportaba se transformó en una fractura por fatiga", explicó la tenista este domingo.

"Jugar en Wimbledon, en casa, es todo para mí, así que es muy duro", escribió en Instagram la jugadora de 23 años.

Raducanu parecía haber regresado a la primera línea del tenis con la final en Queen's, después de desaparecer de la misma tras su arranque de carrera fulgurante.

Con solo 18 años y procediendo de las rondas previas de clasificación se proclamó campeona en el Abierto de Estados Unidos de 2021, ante la perplejidad general.