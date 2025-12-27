Deportes

La Cabima tiene un nuevo gimnasio

Cortesía | Panorámica del gimnasio en La Cabima.
Redacción Web
27 de diciembre de 2025

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) inauguró este sábado el Gimnasio del Sector 8, La Cabima, una moderna infraestructura deportiva diseñada para impulsar la actividad física, la recreación y el desarrollo comunitario en Panamá Norte.

Durante el acto inaugural, el Director General de Pandeportes, Miguel Ordóñez, destacó que esta obra forma parte del compromiso institucional de acercar el deporte a las comunidades y crear espacios dignos, seguros y funcionales para niños, jóvenes y adultos.

El gimnasio cuenta con una cancha multiuso apta para disciplinas como futsal y baloncesto, un área de musculación y ejercicios de resistencia, otra área con sacos y peras para la práctica del boxeo, así como un espacio multiuso en la planta alta, ideal para deportes de contacto y actividades recreativas y culturales como danza y aeróbicos.

Además, alberga la sede de la Dirección Regional de Pandeportes Panamá Norte, con oficinas administrativas y sala de reuniones, lo que permitirá una atención más cercana a ligas, clubes y organizaciones deportivas del sector.

Por su parte, el Subdirector de Deportes de la Alcaldía de Panamá, Omar Acosta, resaltó la importancia del trabajo interinstitucional para llevar infraestructura deportiva de calidad a las comunidades.

Al acto inaugural asistieron autoridades del área, líderes comunitarios y residentes del sector, quienes acompañaron el corte de cinta con el que se realizó la entrega formal del gimnasio a la comunidad de La Cabima.

* Fuente: Pandeportes

