La canadiense Mboko confirma que será pareja de Serena Williams en Queen's

La tenista canadiense Victoria Mboko (19 años) confirmó este jueves que será la compañera de dobles de la mítica Serena Williams la próxima semana en el torneo de Queen's, en el regreso a la competición de la jugadora estadounidense a los 44 años.

Serena Williams, ausente del circuito desde septiembre de 2022 y exnúmero uno mundial, anunció el lunes su vuelta a las pistas con motivo de ese torneo londinense sobre césped.

La prensa ya había avanzado que Mboko, veinticinco años menor, iba a ser su compañera en el cuadro de dobles, como así ha confirmado la canadiense.

"La Reina está de regreso", escribió en su cuenta de Instagram Mboko, publicando además una foto suya junto a Serena Williams en un entrenamiento.

"Es un honor compartir la pista esta semana con una de las mejores deportistas de todos los tiempos. Todavía más entusiasmada con la idea de jugar dobles juntas", añadió la tenista 133ª del ranking de dobles y novena en la clasificación individual.

Serena Williams, ganadora de 73 títulos individuales y de 23 de dobles durante su carrera, no juega en el circuito WTA desde que cayó en tercera ronda del Abierto de Estados Unidos en septiembre de 2022.