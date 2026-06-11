La Casa Blanca presenta ring de lucha para pelea de la UFC por cumpleaños de Trump

La Casa Blanca organizó este jueves una visita para la prensa del enorme ring de lucha conocido como "The Claw", que albergará una pelea del Ultimate Fighting Championship (UFC) en el cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump.

Los periodistas, incluido un reportero de la AFP, tuvieron acceso por primera vez a la estructura de 28 metros de altura (más alta que la propia Casa Blanca), que los trabajadores construyen desde hace varias semanas en el histórico Jardín Sur.

Al centro está el llamado "Octágono", la jaula octogonal donde 14 luchadores de la UFC se enfrentarán ante Trump en un evento sin precedentes el domingo por la noche.

Empresas como la cerveza Bud Light y el mercado de predicción Polymarket tienen sus nombres estampados en el acolchado del ring del torneo de 60 millones de dólares.

Alrededor del octágono habrá asientos acolchados negros para 4.500 invitados, cada uno con un cartel en la parte trasera que dice "Advertencia: no se suba a la silla", en caso de que los espectadores se sobreexciten.

Un enorme letrero rojo, blanco y azul que dice "UFC Freedom 250" saluda a los visitantes. Un logotipo similar aparece en las pantallas de video adjuntas al costado de la arena.

Se trata de un recordatorio de que el evento está destinado a iniciar las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, así como del hecho que la UFC está financiando el costo del espectáculo.

Desde la parte trasera de la estructura, los periodistas podían ver tiendas de cerveza que conducían a la fuente del jardín sur y baños químicos.

Detrás hay una enorme estructura emplazada en la Elipse, el área parquizada ubicada justo afuera del recinto, donde la Casa Blanca dice que hasta 125.000 personas podrán observar el evento gratuitamente a través de pantallas gigantes.