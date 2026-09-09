La ‘Champions’ es felicidad

El curso 2026-27 de la Liga de Campeones de la UEFA levantó su telón ayer, con la celebración de los primeros seis encuentros (de 18 que se disputarán entre hoy y mañana) de la fecha 1 de la fase de liguilla. Los favoritos no fallaron, como es el caso del Real Madrid, que batió 2-1 al Inter de Milán y un Manchester City, que superó 2-0 al Oporto, con doblete de Erling Haaland.

Liderado por Kylian Mbappé, el Real Madrid empezó de forma ideal a nivel de resultado, aunque su juego dejó mucho que desear y se limitó a aprovechar dos errores del Inter. Con su gol ante el equipo italiano, Mbappé, iguala a Raúl (leyenda del madrilismo) como quinto máximo goleador en Champions: alcanzó las 71 anotaciones en la competición europea.

En la clasificación histórica general, el francés ahora solo se ubica por detrás de cuatro futbolistas: Cristiano Ronaldo (140 goles), seguido por Lionel Messi (129), Robert Lewandowski (109) y Karim Benzema (90).

En otros resultados de la jornada: Dortmund venció 3-2 al Villarreal; Betis superó 3-2 al Lille, el Club Brujas cayó 3-2 ante Aston Villa; y el AEK le ganó 1-0 al LASK.

Hoy, será el estreno del Barcelona, que recibe al Feyenoord; mientras el Stuttgart choca con el Viking FK. Estos dos juegos serán simultáneos desde las 11:45 a.m.