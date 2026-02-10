La colombiana Osorio avanza en el WTA 1000 de Doha tras el abandono de Raducanu

La colombiana María Camila Osorio, N.80 del mundo, superó este lunes la primera ronda del torneo WTA 1000 de Doha, beneficiada por el abandono por lesión de la británica Emma Raducanu (25ª) cuando cada una había ganado un set.

Raducanu, antigua campeona del US Open, había perdido el sábado la final del WTA 250 de Cluj, en Rumanía, ante la rumana Sorana Cirstea. En esta ocasión abandonó cuando el partido iba 2-6, 6-4, 2-0.

La tenista de Cúcuta, de 24 años, única representante sudamericana que permanece en liza en el torneo, se enfrentará en segunda ronda con la checa Katerina Siniakova (44ª).

Peor suerte corrió la también cafetera Emiliana Arango (49ª), que se despidió en dos sets ante la china Wang Xinyu (33ª) 6-1, 7-5.

También la brasileña Beatriz Haddad Maia (67ª), aplastada por la indonesia Janice Tjen (46ª) por 6-0, 6-1, que será la rival en dieciseisavos de final de la principal favorita, la polaca Iga Swiatek.

Tampoco fue un buen día para las representantes españolas. Jéssica Bouzas (45ª) perdió ante la rusa Anna Kalinskaya y Cristina Bucsa no pudo en un igualado partido con la ucraniana Dayana Yastremska (42ª).

Mejor recuerdo de este día guardará la campeona olímpica china Zheng Qinwen, que regresó a la competición tras meses lesionada en el codo, y lo hizo venciendo a la campeona del Abierto de Australia en 2020, Sofia Kenin.

- Resultados del WTA 1000 de Doha, en Catar:

. Individual femenino - Primera ronda:

Janice Tjen (INA) derrotó a Beatriz Haddad Maia (BRA) 6-0, 6-1

Linda Nosková (CZE/N.9) a Maya Joint (AUS) 6-4, 6-0

Maria Sakkari (GRE) a Zeynep Sönmez (TUR) 6-1, 6-3

Tereza Valentová (CZE) a Alexandra Eala (PHI) 7-6 (8/6), 6-1

Emma Navarro (USA/N.12) a Tatjana Maria (GER) 7-5, 6-1

Anna Kalinskaya (RUS) a Jessica Bouzas (ESP) 6-2, 6-1

Dayana Yastremska (UKR) a Cristina Bucsa (ESP) 6-4, 4-6, 7-6 (7/5)

Jelena Ostapenko (LAT) a Anastasia Zakharova (RUS) 6-7 (6/8), 6-3, 6-4

María Camila Osorio (COL) a Emma Raducanu (GBR) 2-6, 6-4, 2-0 y abandono

Katerina Siniakova (CZE) a Clara Tauson (DEN/N.11) 6-4, 6-1

Zheng Qinwen (CHN) a Sofia Kenin (USA) 4-6, 6-1, 6-2

Wang Xinyu (CHN) a Emiliana Arango (COL) 6-1, 7-5

. Individual femenino - 2ª ronda:

Karolína Pliskova (CZE) derrotó a Amanda Anisimova (USA/N.3) 5-7, 7-6 (7/3), 4-1 y abandono

Mirra Andreeva (RUS/N.5) a Magda Linette (POL) 7-6 (7/0), 6-1