La Copa NBA, de una idea "fuera de lo común" a éxito rotundo

La Copa NBA, que nació como una idea "fuera de lo convencional" para impulsar el crecimiento de la liga norteamericana de baloncesto, se ha convertido en un éxito entre los jugadores y los aficionados.

La tercera edición del torneo de mitad de temporada de la NBA continúa este sábado en Las Vegas con los partidos de semifinales: San Antonio Spurs enfrentará a Oklahoma City Thunder, mientras que New York Knicks se medirá con Orlando Magic.

"Estamos realmente encantados con los resultados", dijo a la AFP Evan Wasch, vicepresidente ejecutivo de la NBA y responsable de estrategia y crecimiento del básquetbol.

Los mejores promedios históricos de asistencia en noviembre se registraron en los últimos tres años, desde la creación de la Copa: un récord de 18.207 espectadores en 2023, 18.086 este año y 18.012 en 2024.

Los partidos promediaron 2.200 millones de visualizaciones en las plataformas sociales y digitales propias de la liga, un aumento del 41% respecto del año pasado.

La audiencia global de las transmisiones televisivas creció un 10% interanual en los mismos canales, excluida China.

Los jugadores compiten por el título y un premio de 530.933 dólares para cada integrante del equipo campeón, un incentivo adicional pocas semanas después del inicio de la temporada regular.

"El ambiente es distinto, se siente diferente", dijo el base de Nueva York Jalen Brunson. "Es difícil de explicar, pero sabes que hay algo más en juego. Cuando existe la posibilidad de ganar algo, hay que salir a ganarlo".

La idea de un torneo de copa al estilo del fútbol había circulado durante años en la NBA, pero la necesidad de organizar una burbuja durante la pandemia de covid-19 despertó un renovado interés por explorar conceptos poco convencionales para impulsar el crecimiento.

"Fue realmente un proceso", explicó Wasch. "Las conversaciones se remontan a hace 10, 15 o 20 años, sobre cómo podíamos hacer crecer el juego y mejorar la competencia".

"Salimos de la experiencia del covid y de la burbuja pensando en cómo eso podía influir en el impulso para innovar en oportunidades de crecimiento y en ideas 'fuera de lo común'".

- Un éxito por donde se mire -

El proyecto tomó forma mientras la liga negociaba un nuevo convenio colectivo con el sindicato de jugadores y discutía nuevos acuerdos de derechos audiovisuales.

La Copa aportó una "oportunidad de crecimiento a largo plazo" y un nuevo "pilar para potenciar los paquetes mediáticos", señaló Wasch.

El desafío fue encontrar un formato que generara entusiasmo sin sumar demasiados partidos al calendario de la temporada regular.

La solución consistió en integrar la mayoría de los encuentros de la Copa al calendario habitual, con ajustes que permitieran a ocho equipos avanzar a rondas eliminatorias.

LeBron James y Los Angeles Lakers ganaron el título inaugural en 2023, mientras que los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo se coronaron campeones el año pasado.

Más de 40 millones de personas en Estados Unidos siguieron la fase de grupos el mes pasado, un aumento del 90% respecto de 2024, con partidos que atrajeron a más espectadores jóvenes que las noches sin Copa.

La última semana de la fase de grupos promedió 2,19 millones de televidentes en Estados Unidos, el mejor registro de temporada regular de la liga desde el inicio de la campaña 2018-2019.

El promedio de audiencia de la Copa NBA durante todo noviembre fue de 1,44 millones, un incremento del 26% en comparación con el período previo a la creación del torneo.

La nueva cadena NBC alcanzó 2,7 millones de espectadores en Estados Unidos -un aumento del 122% frente a 2024- con una doble cartelera de fase de grupos un martes, mientras que las jornadas finales tras el feriado de Acción de Gracias registraron 2,09 millones de espectadores, un 121% más que 2024.

- Ambiente de playoffs -

Parte del atractivo radica en la paridad de los encuentros. En la fase de grupos de este año, el 20% de los partidos se definieron por tres puntos o menos, frente al 15,7% de los juegos fuera del torneo.

"Cuando entramos a estos partidos, estamos extremadamente motivados", dijo el jugador de Miami Heat Jaime Jaquez. "Se siente como un ambiente de playoffs".

La NBA sigue evaluando ajustes para mejorar la Copa, como el número de partidos de la fase de grupos o los criterios de desempate.

Un cambio ya anunciado establece que las semifinales del próximo año se disputarán en la cancha del equipo mejor clasificado, en lugar de Las Vegas, donde la final seguirá siendo el único partido de la Copa que no forma parte de la temporada regular.

"Intentamos construir sobre la magia que vimos en los partidos de la fase de grupos", señaló Wasch.

La inclusión de clubes europeos, añadió, es una posibilidad a futuro, una vez que se ponga en marcha el proyecto de una liga NBA Europa.