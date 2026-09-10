La élite del atletismo se cita en el estreno de los Ultimate Championships

Con Armand Duplantis como cabeza de cartel y gran gancho mediático, la élite del atletismo se reúne en los Ultimate Championships, una nueva competición que se estrena en Budapest de viernes a domingo.

Tras la creación del finalmente fallido Grand Slam Track impulsado por el exatleta Michael Johnson a modo de circuito privado, World Athletics respondió con este nuevo evento, prometiendo más espectáculo y mayores premios, con una dotación de unos 10 millones de dólares.

En total serán 381 atletas procedentes de 65 federaciones los que se reúnan para tres veladas de lujo en el estadio Zsivotzky Gyula Nemzeti Atletikai Kozpont, que ya acogió el Mundial de atletismo de 2023, a orillas del río Danubio.

No hay por tanto cupos por países y la inclusión se basa únicamente en el rendimiento, con boletos automáticos para los últimos campeones olímpicos y mundiales, así como para los vencedores de la Liga de Diamante de este año y los mejores del año según el ránking mundial.

- Impacto televisivo -

"Hemos creado los Ultimate para garantizar que cada temporada culmine con un gran campeonato global", explicó el presidente de World Athletics, Sebastian Coe, sobre este evento que clausura un año de atletismo sin Juegos Olímpicos ni Mundial al aire libre.

"Buscamos aumentar la audiencia global por televisión, por eso hemos preparado esto sin complejos pensando en la televisión, involucrando a las cadenas de manera novedosa", apuntó.

En el tartán, los 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 100 m vallas, 110 m vallas y 400 m vallas tendrán semifinales, con ocho atletas cada una, y los cuatro mejores pasarán a la final.

Las pruebas de 1.500 m, 5.000 m y relevos serán finales directas.

Los concursos serán finales directas, aunque no habrá presencia de los lanzamientos de peso y de disco, mientras que en el de martillo solo se competirá en categoría masculina.

En los saltos horizontales la principal ausencia será el triple salto masculino, mientras que sí se competirá en el femenino, con la campeona mundial cubana Leyanis Pérez como firme candidata al título.

- Todos ganan -

Cada vencedor de una prueba de los Ultimate se llevará un premio máximo de 150.000 dólares, una cantidad que según World Athletics supone un salto cualitativo en un deporte generalmente acusado de infradotación de recursos.

Cada participante recibirá un cheque por su presencia y, por ejemplo, un octavo clasificado en una prueba individual se embolsará ya 10.000 dólares.

Desde el principio, World Athletics se apoyó como imagen de marca de esos campeonatos en el exvelocista Usain Bolt y en la estrella actual del atletismo, Armand Duplantis, que este año mejoró su propio récord mundial hasta llevarlo a 6,31 metros.

El gran adversario del sueco será el griego Emmanouil Karalis, que este año ha llegado a 6,20 metros y que llega a la capital húngara como flamante reciente campeón de la Liga de Diamante.

Duplantis se retiró en el calentamiento de la final de la Diamond League, el pasado viernes en Bruselas, como precaución tras sufrir una molestia en una pierna, lo que añade dudas sobre su estado de forma para este evento.

- Dos Santos y Paulino, entre los favoritos -

También están inscritos para estos Ultimate las tres estrellas que este año han batido récords mundiales en las vallas, el estadounidense Ja'Kobe Tharp en los 110 metros vallas, su compatriota Masai Russell en los 100 metros vallas femeninos y el brasileño Alison Dos Santos en los 400 metros vallas masculinos.

Entre los campeones olímpicos inscritos en estos Ultimate están también la estadounidense Gabby Thomas (200 metros), la dominicana Marileidy Paulino (400 metros) y el keniano Emmanuel Wanyonyi (800 metros), entre ellos.

El gran ausente será el campeón olímpico de los 100 metros, el estadounidense Noah Lyles.

También estarán campeones mundiales como la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden (100 y 200 metros), el jamaicano Oblique Seville (100 metros) o el botsuano Collen Kebinatshipi (400 metros).

En los 800 metros femeninos, la suiza Audrey Werro, sensación de la temporada, aspira incluso a batir el viejo récord mundial de la checa Jarmila Kratochvilova (1:53.28 en 1983).