La española Kaitlin Quevedo gana el Sao Paulo Open

La española Kaitlin Quevedo venció este lunes a la argentina Nadia Podoroska en la final del Sao Paulo Open 2026 y ganó su primer título en el circuito de la WTA.

La joven tenista de 20 años reaccionó tras un titubeante comienzo, para imponerse con parciales de 4-6, 6-4 y 6-2 en un juego que estaba pautado para el domingo, pero que debió reprogramarse debido a fuertes lluvias.

"Estoy sin palabras", declaró una emocionada Quevedo al canal de televisión brasileño SporTV.

"Estoy muy contenta con cada partido que hice esta semana", agregó la campeona, séptima cabeza de serie.

Con la victoria en este torneo de categoría WTA 250, la española asciende hasta el 75º lugar de la clasificación mundial, según el ranking en vivo del circuito femenino.

Es la mejor posición en su carrera.

Estaba en el 105º puesto cuando empezó este certamen en pista dura, que se juega desde el año pasado en el Parque Villa-Lobos, en Sao Paulo.

Quevedo eliminó en las semifinales a la rusa Anna Blinkova, cuarta preclasificada, mientras que Podoroska había despachado a la española Paula Badosa, exnúmero dos del mundo.

La francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah ganó en 2025 la primera edición de este torneo.