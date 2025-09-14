La estadounidense Jefferson-Wooden vuela al oro mundial en los 100 metros

La estadounidense Melissa Jefferson-Wooden se confirmó este domingo como la mejor velocista del momento con el oro de 100 metros en el Mundial de atletismo de Tokio, con un tiempo espectacular de 10 segundos y 61 centésimas.

La atleta de Carolina del Sur, bronce el año pasado en la línea recta de los Juegos Olímpicos de París 2024, fue claramente superior en una final donde la jamaicana Tina Clayton se llevó la plata (10.76) y la campeona olímpica santalucense Julien Alfred (10.84) el bronce.

La defensora del título mundial, la estadounidense Sha'Carri Richardson, fue quinta en la final (10.94), en un año particularmente difícil para ella y donde no ha brillado.

La nota emotiva la puso la jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, leyenda viva del atletismo, que disputó su última final individual en una gran competición.

La cinco veces campeona mundial de 100 metros en el pasado, que tiene 38 años y se retira al término de esta cita en la capital japonesa, fue esta vez sexta, con un tiempo de 11.03, en su última final en categoría individual.

Jefferson-Wooden está viviendo una temporada impresionante y este domingo consiguió incluso convertirse en la cuarta velocista más rápida de la historia, estableciendo además un récord del campeonato.

El desafío para ella ahora está claro: cumplir su objetivo, que ella misma fijó antes de este Mundial, de acabar con un triplete de oros, para lo que debe ahora coronarse en los 200 metros y el relevo 4x100 metros.