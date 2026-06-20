La estadounidense Kate Douglass bate el récord mundial de los 50 metros libres

La estadounidense Kate Douglass batió el récord mundial de los 50 metros libres al marcar 23.59 segundos el viernes en Indianápolis, mejorando la marca de la sueca Sara Sjöström (23.61).

Douglass, campeona olímpica de los 200 m pecho y medallista de plata en los 200 m cuatro estilos, de 24 años, recortó dos centésimas de segundo la marca de la estrella sueca, que le había valido el título mundial en Fukuoka (Japón) en 2023.

Siete veces campeona del mundo, pero nunca en 50 m libres, Douglass jamás había nadado más rápido que 23.91 segundos en esta prueba, lo que supuso una gran sorpresa el viernes en la Pro Swim Series de Indianápolis.

"Es una locura", reaccionó al micrófono del canal NBC. "Estoy en shock, no sé qué decir".

"Esperaba mejorar mi tiempo, batir el récord de Estados Unidos. ¡Pero es mucho más rápido de lo que podía imaginar!", añadió.