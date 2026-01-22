La estrella del atletismo Sydney McLaughlin-Levrone anuncia su embarazo

La estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, doble campeona olímpica y plusmarquista mundial de los 400 metros vallas, dio a conocer este jueves que está embarazada de su primer hijo.

"Hice un humano con mi humano favorito", escribió la velocista en sus redes sociales con una serie de fotografías junto a su marido, el exjugador de football americano Andre Levrone.

"Ya eres tan querido. No vemos la hora de conocerte", agregó la atleta, que muestra también unas imágenes de sus ecografías.

McLaughlin-Levrone, de 26 años, es uno de los grandes talentos del atletismo actual, capaz de adaptarse la temporada pasada a los 400 metros planos con un éxito extraordinario.

En septiembre de 2025 se proclamó campeona mundial de esa disciplina con el segundo mejor tiempo de la historia (47.78 segundos), a sólo 18 centésimas del récord de Marita Koch que se mantiene desde 1985.

En los 400 metros vallas, su anterior especialidad, conquistó las medallas de oro individuales de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 y de París en 2024.

McLaughlin-Levrone estará probablemente ausente de las pistas la mayor parte de esta temporada, que no incluye Juegos Olímpicos ni Campeonatos Mundiales pero sí el estreno del World Athletics Ultimate Championships, que se celebrará en Budapest del 11 al 13 de septiembre.