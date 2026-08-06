La estrella del esquí suizo Lara Gut-Behrami anuncia su retiro

La esquiadora suiza Lara Gut-Behrami, triple medallista olímpica y nueve veces mundial, anunció este miércoles que pone fin a su carrera a los 35 años.

Gut-Behrami luce uno de los palmarés más brillantes del esquí suizo y mundial tras 18 temporadas: tres medallas en los Juegos Olímpicos (una de oro en supergigante en 2022 y dos de bronce, en descenso en 2014 y en supergigante en 2022).

Además ganó nueve medallas en los Campeonatos del Mundo, incluidos dos Grandes Globos de Cristal (2016 y 2024).

En su disciplina predilecta, el supergigante, Gut-Behrami acumuló seis Globos (2014, 2016, 2021, 2023, 2024 y 2025) y uno en eslalon gigante (2024).

En total, la esquiadora sumó 101 podios en la Copa del Mundo, uno menos que la legendaria Vreni Schneider.

Gravemente lesionada en noviembre durante un entrenamiento, dio por terminada su temporada 2025-2026 y no pudo defender su título de supergigante en los Juegos de Milán-Cortina, en febrero.

"Sé que ha llegado el momento de dejar de intentar llevar mis límites siempre más lejos a toda costa, y de imponer a mi cuerpo un determinado ritmo y ciertas exigencias. El esquí es algo mágico y natural para mí; tratar de obligar a mi cuerpo y a mi mente a soportar y gestionar el dolor equivaldría a empañar la imagen que guardo en mí de lo que he hecho con tanta pasión", escribió Gut-Behrami en una carta publicada en la página web de la federación suiza.