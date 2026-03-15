La etíope Tesfay firma en Barcelona el segundo maratón más rápido de la historia

La etíope Fotyen Tesfay firmó la segunda maratón más rápida de la historia en categoría femenina al imponerse en Barcelona este domingo.

Tesfay, de 28 años, completó los 42,2 kilómetros (26,2 millas) en 2 horas, 10 minutos y 53 segundos.

La keniana Ruth Chepngetich estableció el récord mundial en 2024 en Chicago, pero actualmente cumple una suspensión de tres años por dopaje, que anuló sus resultados desde marzo de 2025 en adelante.

"Hoy ha sido fantástico, no era lo que esperaba, pero está bien", dijo Tesfay.

"Mi plan era atacar el récord mundial, pero hoy hacía mucho viento, no pude apretar en la última parte de la carrera", continuó. "Hoy no lo conseguí, pero en la próxima maratón me gustaría intentar el récord del mundo".

Tesfay llegó casi ocho minutos antes que la keniana Joan Jepkosgei Kiplimo, que terminó segunda, mientras que la etíope Zeineba Yimer fue tercera.

En la maratón masculina, el ugandés Abel Chelangat se impuso con un tiempo de 2 horas, 4 minutos y 57 segundos, por delante de los kenianos Patrick Mosion y Jonathan Samanayo Korir.