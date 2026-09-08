La familia del rugbier argentino Aramburu lamenta la difusión de videos de la noche de su muerte

La familia del rugbier internacional argentino Federico Martín Aramburu, asesinado en 2022 en París, lamentó este martes la publicación de videos de la noche de su muerte, cuando el juicio contra los acusados de matarlo entra en su segundo día.

El 19 de marzo de 2022, Loïk Le Priol y Romain Bouvier, militantes de ultraderecha, dispararon diez veces contra la víctima, tras una disputa banal en la terraza de un bar del Barrio Latino, en pleno centro de París.

Con motivo del inicio del juicio el lunes, el programa "Sept à Huit" de la cadena privada TF1 publicó las imágenes sobre la pelea, que captaron las cámaras de seguridad.

"Estas imágenes de videovigilancia estarán en el centro del juicio que comienza este lunes 7 de septiembre", escribió el programa en su cuenta de Instagram.

En un comunicado, la familia del rugbier argentino denuncia que estos videos "no estaban destinados a ser vistos en ningún otro lugar que en la sala de audiencias".

"Esta situación hiere profundamente a la familia", subraya el comunicado, que apunta a la posibilidad de que los tres hijos menores de Aramburu vean las imágenes.

Al conocer la difusión de las imágenes, la madre del deportista se sintió indispuesta el domingo y no pudo asistir al inicio del juicio por "recomendación médica", según el comunicado.

En las imágenes se ve sentados en la terraza del bar a Aramburu y a su amigo Shaun Hegarty, a quien Le Priol da unos golpecitos en la cara tras una tensa discusión antes de volver a su sitio junto a Bouvier.

Cuando Aramburu se marcha del lugar hacia las 06H00, agarra a Le Priol por la capucha y tira hacia atrás, tumbándolo casi por el suelo.

Las imágenes no muestran qué pasará minutos después: este exmilitar disparará al argentino y lo matará.

La relación de amistad entre Le Priol y Bouvier, marcada por la violencia, la ideología ultraderechista, el alcohol y las armas, centró el segundo día del juicio.

Ambos se enfrentan a la pena máxima de cadena perpetua por asesinato e intento de asesinato, respectivamente.

La sentencia se conocerá el 25 de septiembre.