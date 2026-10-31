La FEDEBEIS entrega el pabellón a la Selección U23 rumbo al Mundial

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) entregó este sábado el pabellón nacional y los uniformes deportivos a la Selección Nacional de Béisbol U23, que representará al país en el Campeonato Mundial de esta categoría, del 6 al 15 de noviembre de 2026, en Nicaragua.

Durante el acto, la federación hizo entrega de los símbolos e indumentaria que acompañarán a la novena panameña en la competencia internacional, como parte de su preparación para representar al país.

De acuerdo con la entidad, Panamá integrará el Grupo A junto a Puerto Rico, Nicaragua, China Taipéi, República Checa y Australia. Mientras que el Grupo B estará conformado por Japón, Corea del Sur, Cuba, Venezuela, Gran Bretaña y Sudáfrica.

El debut de Panamá será el próximo viernes 6 de noviembre frente a Puerto Rico, a las 2:00 p.m. (hora panameña), en el Estadio Nacional Soberanía, ubicado en Managua.

Con la entrega del pabellón nacional, el equipo U23 se prepara para asumir el compromiso mundialista y buscar una destacada participación en representación del béisbol panameño.