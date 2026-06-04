La FEDEBEIS expresa respaldo a la Selección de Panamá antes de su participación mundialista

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) manifestó su apoyo a la Selección Nacional de Fútbol de Panamá de cara a su participación en la Copa Mundial de la FIFA.

A través de un comunicado, la organización felicitó al equipo por alcanzar el torneo y destacó que la clasificación es resultado del esfuerzo, la disciplina y el compromiso de los deportistas panameños.

“En nombre de la Familia del Béisbol, expresamos nuestro orgullo por este importante logro que refleja el esfuerzo, la disciplina, el sacrificio y el compromiso de nuestros atletas con los colores patrios”, señaló la federación.

FEDEBEIS indicó que confía en que los integrantes de la selección representarán al país con entrega durante la competencia internacional.

“Estamos convencidos de que cada integrante de la selección defenderá con honor, pasión y entrega el nombre de Panamá ante el mundo”, expresó la entidad.

La federación también destacó que la participación del equipo nacional puede servir de inspiración para las nuevas generaciones de deportistas y contribuir al fortalecimiento de la unidad nacional.

Asimismo, hizo un llamado a respaldar a los jugadores durante el torneo.

“Desde los diamantes de béisbol hasta los estadios de fútbol, todo Panamá se une para respaldar a nuestros jugadores, quienes llevan consigo los sueños y la esperanza de 4.5 millones de panameños”, indicó.