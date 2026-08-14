La federación de Nueva Zelanda retira su apoyo a Infantino

La federación de fútbol de Nueva Zelanda anunció el viernes que retiró su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y pidió una revisión independiente de su frustrado plan de abrir el organismo a inversores privados.

El ítalo-suizo, de 55 años, quedó bajo fuego por la carta abierta la semana pasada firmada por tres confederaciones -la de Europa, la de Norte, Centroamérica y el Caribe y la de Asia- que acusaron al máximo dirigente del fútbol mundial de quebrar la confianza "mediante el engaño".

Se cree que estas confederaciones quieren que Infantino dimita antes de que tenga la oportunidad de presentarse para su reelección en marzo de 2027.

Infatino es presidente de la FIFA desde 2016.

La Federación de Fútbol de Nueva Zelanda (NZF) se convirtió el viernes en el miembro más reciente de la FIFA en retirar su apoyo a Infantino.

"Tras una cuidadosa consideración, la NZF ha llegado a la conclusión de que ciertas decisiones y acciones dentro de la FIFA han contribuido a un deterioro de la confianza y a un aumento de la división en el fútbol internacional", indicó.

"Es necesaria una revisión independiente para restablecer la confianza y la credibilidad".

"Este momento representa una oportunidad para que todas las asociaciones miembro de la FIFA aboguen por una gobernanza más sólida, rendición de cuentas y transparencia, elementos fundamentales para mantener la confianza en la gestión del fútbol mundial", añadió la NZF.

El comunicado se produce tras una reunión celebrada el miércoles por la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC), de la que la NZF es miembro.

En un comunicado difundido el viernes, el grupo dijo que acogía con satisfacción la decisión de archivar el plan de inversión, pero no pidió la salida de Infantino.

"Una buena gobernanza, la transparencia y el respeto de los procesos institucionales establecidos son fundamentales para la gestión eficaz y el desarrollo sostenible del fútbol", señaló Oceanía.

La FIFA ha contraatacado y acusó de intentar "socavar" al organismo rector del fútbol y a Infantino.