La Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF) anunció haber sido víctima de un ciberataque, unos días después de haber confirmado que Rusia no puede participar en el Mundial Sub-20 de su deporte.La web oficial de la IIHF seguía sin funcionar el miércoles por la mañana, varias horas después de la publicación en la misma de una fotografía en la que se veía a jugadores rusos festejando una victoria junto al texto: "¿Tenéis miedo de enfrentaros a Rusia? Habéis excluido al único equipo al que no podéis derrotar".La imagen fue retirada tras el ciberataque de la web, que pasó a estar "temporalmente indisponible" por "mantenimiento", según un mensaje.En un comunicado en la red social X, la IIHF explicó haber sido "víctima de un ciberataque"."Condenamos firmemente estos actos y tomamos todas las medidas necesarias para investigar el origen del ataque y restablecer nuestros sistemas", apuntó."Nuestras plataformas estarán de nuevo operativas en cuanto estén aseguradas. La IIHF está decidida a proteger la integridad de nuestra organización y preservar nuestro deporte", añadió.Este incidente se produce dos días después de que la IIHF confirmara la exclusión de Rusia del Mundial juvenil, que se disputa a finales de este año y principios de 2027 en Canadá.El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) había determinado a finales de octubre que Rusia debía ser reintegrada en los Mundiales de hockey sobre hielo desde esta temporada. La IIHF, que veta a ese país desde la invasión de Ucrania en 2022, lamentó en ese momento el veredicto.Canadá anunció por su parte que no iba a suministrar visados a los jugadores rusos para ese Mundial júnior, programado del 26 de diciembre al 5 de enero en Alberta.La IIHF estableció entonces que Rusia no iba a poder disputar el torneo y designó a Noruega como su sustituto.Rusia debe en principio participar en el Mundial absoluto del próximo mes de mayo en Alemania, aunque varios países (Suecia, Finlandia, República Checa) afirmaron que se negarían a enfrentarse allí contra esa selección.