La FIA adopta oficialmente cambios para los motores de Fórmula 1 en 2027 y 2028

Dos semanas después de haber llegado a un acuerdo con las escuderías de Fórmula 1, en especial para reducir un poco la parte eléctrica de los monoplazas para 2027 y 2028, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) adoptó oficialmente esos cambios el martes.

El ratio entre la parte térmica y la parte eléctrica del motor, actualmente de 53%/47%, pasará al 58%/42% en 2027 y a 60%/40% en 2028.

Esta propuesta fue celebrada por los pilotos durante su anuncio el pasado 10 de junio, incluso si la mayoría de ellos hubiera preferido que los cambios fueran todavía más lejos.

Estos cambios incluyen "ajustes específicos sobre la potencia de los motores de combustión interna, el flujo de combustible y la implementación del sistema de recuperación de energía, además de una mayor flexibilidad en la gestión de energía", precisó la FIA durante el anuncio de las medidas.

Ahora todas esas medidas han quedado validadas por el Consejo Mundial del deporte automóvil de la FIA, que se reunió el martes en la ciudad china de Macao.

Una nueva normativa técnica ha transformado profundamente los monoplazas esta temporada, con motores casi a medio camino entre eléctricos y térmicos, lo que implica un gran trabajo de gestión de la energía, a lo que no terminan de acostumbrarse los pilotos.

Estos nuevos monoplazas han suscitado un rechazo prácticamente unánime en el paddock, empezando por el cuatro veces campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que calificó los monoplazas de 2026 de "Fórmula eléctrica con esteroides" y amenazó varias veces con dejar la F1 si no se hacía nada para mejorar la situación.