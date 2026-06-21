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La final del WTA 500 de Berlín, aplazada por daños causados tras fuertes lluvias

La final del WTA 500 de Berlín, aplazada por daños causados tras fuertes lluvias
Unos participantes en una actividad con motivo del Día Mundial del Yoga se refugian bajo sus esterillas mientras llueve con fuerza el 21 de junio de 2026 en Berlín Ralf Hirschberger
AFP
21 de junio de 2026

Fuertes lluvias sobre la sede del torneo de tenis WTA 500 de Berlín han dañado este domingo una parte de las infraestructuras, según anunció la organización, provocando el aplazamiento de la final cuatro horas.

"Debido a las condiciones meteorológicas extremas, nos hemos visto obligados a evacuar la sede del torneo como medida de precaución. Las fuertes lluvias han dañado una parte de las infraestructuras", explicó la organización del torneo en redes sociales.

La final entre la estadounidense Jessica Pegula (N.4) y la checa Linda Noskova (N.13), que debía arrancar a las 10H00 GMT, no empezará antes de las 14H00 GMT (16H00 locales).

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