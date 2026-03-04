La "gran mayoría" de tenistas bloqueados en Dubái han podido salir, dice la ATP

La "gran mayoría" de los tenistas bloqueados desde el sábado en Dubái por la guerra en Oriente Medio han podido abandonar el emirato, anunció este miércoles la ATP.

"La seguridad y el bienestar de nuestros jugadores, de los equipos de apoyo y de los miembros del personal siguen siendo nuestra prioridad absoluta, y seguimos en estrecho contacto con aquellos que se han visto afectados", añadió la ATP en un comunicado.

El estallido el sábado de la guerra en Oriente Medio coincidió con la final del torneo ATP 500 de Dubái.

El cierre parcial del espacio aéreo de los Emiratos Árabes Unidos dejó bloqueados a varios jugadores en ese país.

Según medios rusos, Daniil Medvedev, ganador del torneo de Dubái, Andrey Rublev y Karen Khachanov pudieron salir del emirato a través de Omán el martes. De allí tenían que dirigirse a Estambul y luego a Estados Unidos, donde está previsto que participen en el Masters 1000 de Indian Wells, que comienza este miércoles.

Exentos de la primera ronda al ser cabezas de serie, no deben debutar hasta el viernes y el sábado.

También bloqueado en Dubái, el tenista finlandés Harri Heliövaara, ganador en dobles del torneo emiratí junto al británico Henry Patten, anunció en sus redes sociales que el martes por la noche pudo tomar un vuelo a Milán.

La guerra también llevó a cancelar dos torneos del World Tennis Tour (tercer nivel profesional) que debían celebrarse del 16 al 28 de marzo en Fuyaira, en el noreste de los Emiratos Árabes Unidos.

La ATP indicó en el mismo comunicado que está "en estrecho contacto con los organizadores del torneo para brindar apoyo a los jugadores presentes en el lugar".

"El alojamiento y las necesidades esenciales siguen siendo proporcionados por el torneo y se ha organizado un vuelo chárter, financiado al 100% por la ATP, para facilitar la salida de la región sin coste alguno para los jugadores", explicó.