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La hora de la Champions

En plantilla, tres panameños dirían presente en esta edición del máximo torneo de fútbol de clubes en Europa

La hora de la Champions
Cortesía @andrade__16 | El defensa panameño Andrés Andrade (i) con la casaca de club austriaco LASK Linz.
Roberto Robinson
08 de septiembre de 2026

Se espera que el defensor panameño Andrés Andrade sea el primero de los tres panameños que esta temporada disputarán la UEFA Champions League en salir a la cancha.

Se estrenaría hoy (11:45 p.m.) en la máxima competición de clubes del fútbol europeo cuando su LASK Linz visite al AEK de Grecia, en el OPAP Arena, en Atenas, durante la jornada 1 de la fase de grupos del torneo.

El equipo austriaco clasificó a esta instancia tras una espectacular remontada por 5-1 en el partido de vuelta de Playoffs contra el Celtic escocés, superando un déficit de tres goles y terminar con un global de 5-4.

Esta es su primera participación en la fase de grupos de la Liga de Campeones. En tanto, sus otros dos compatriotas que verían acción en esta edición de Champions, César Blackman y Cristian “Fulo” Martínez, militan en el Slovan Bratislava, de Eslovaquia.

Ellos enfrentarán en la primera fecha al campeón PSG, mañana miércoles (2:00 p.m.), en el Parque de los Príncipes, en París. Blackman ya disputó con el mismo equipo la edición 2024-25, mientras que Martínez debutaría. Más adelante en el certamen, específicamente en la jornada 4, el sorteo de emparejamiento quiso que los clubes donde están estos tres panameños se midan el 3 de noviembre, en suelo austriaco.

27
años tiene Andrade, quien jugó el Mundial 2026 con Panamá.
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