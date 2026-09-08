La hora de la Champions

Se espera que el defensor panameño Andrés Andrade sea el primero de los tres panameños que esta temporada disputarán la UEFA Champions League en salir a la cancha.

Se estrenaría hoy (11:45 p.m.) en la máxima competición de clubes del fútbol europeo cuando su LASK Linz visite al AEK de Grecia, en el OPAP Arena, en Atenas, durante la jornada 1 de la fase de grupos del torneo.

El equipo austriaco clasificó a esta instancia tras una espectacular remontada por 5-1 en el partido de vuelta de Playoffs contra el Celtic escocés, superando un déficit de tres goles y terminar con un global de 5-4.

Esta es su primera participación en la fase de grupos de la Liga de Campeones. En tanto, sus otros dos compatriotas que verían acción en esta edición de Champions, César Blackman y Cristian “Fulo” Martínez, militan en el Slovan Bratislava, de Eslovaquia.

Ellos enfrentarán en la primera fecha al campeón PSG, mañana miércoles (2:00 p.m.), en el Parque de los Príncipes, en París. Blackman ya disputó con el mismo equipo la edición 2024-25, mientras que Martínez debutaría. Más adelante en el certamen, específicamente en la jornada 4, el sorteo de emparejamiento quiso que los clubes donde están estos tres panameños se midan el 3 de noviembre, en suelo austriaco.