La leyenda del tenis Chris Evert recibe un segundo diagnóstico de cáncer

La extenista estadounidense Chris Evert, campeona de 18 torneos de Grand Slam, informó el viernes que fue diagnosticada por segunda vez con cáncer de ovario y tomará una pausa de sus labores de comentarista televisiva.

"Si bien este es un diagnóstico que nunca quise escuchar, una vez más me siento afortunada de que se haya detectado a tiempo", dijo Evert en un comunicado difundido por la cadena ESPN y que ella republicó en la red social X (antes Twitter).

"Me sometí a otra cirugía robótica la semana pasada. Los médicos encontraron células cancerosas en la misma región pélvica. Me extirparon todas las células y he comenzado otra ronda de quimioterapia", explicó.

Evert, de 68 años, reveló en enero de 2022 que padecía un cáncer de ovario en etapa 1. Doce meses después anunció que estaba recuperada y que existía un 90% de posibilidades de que el cáncer no regresara.

El viernes, la estadounidense avanzó que se tomará un descanso de su labor de comentarista de ESPN y que no participará de la cobertura en enero del Abierto de Australia, primer torneo grande del año.

"Pero estaré lista para el resto de la temporada de Grand Slams", afirmó la estadounidense.

Evert fue una figura dominante en el tenis femenino de la década de 1970 y principios de 1980 con un total de 157 títulos individuales de la WTA.

Su rivalidad con Martina Navratilova, que incluyó 14 enfrentamientos en finales de Grand Slam, es una de las más recordadas en la historia de este deporte.

Desde su retirada, Evert trabajó como analista televisiva y también ejerció de mentora de jóvenes tenistas.