Panamá acogerá la IV Cumbre de Liderazgo el 4 de septiembre

Panamá será sede de la IV Cumbre de Liderazgo de Greatness Center, un espacio de diálogo empresarial que pone en el centro el rol del liderazgo en tiempos de alta incertidumbre.

La cita, que reunirá a líderes de toda América Latina, este 4 de septiembre, lleva por lema “Cómo los líderes impulsan a las organizaciones en medio de la incertidumbre”, y propone repensar cómo se conduce a las organizaciones cuando el cambio ya no es una fase, sino una condición permanente. Su convocatoria está abierta a empresarios, altos ejecutivos, consultores, coaches y profesionales que gestionan equipos y toman decisiones en entornos marcados por la complejidad y la urgencia de adaptarse sin perder rumbo. C

omo parte del programa, participará Stephen M. R. Covey, autor de los best sellers The Speed of Trust y Trust & Inspire, reconocido por su enfoque en liderazgo basado en la confianza, la inspiración y el propósito. Covey presentará un modelo que rompe con la lógica del control tradicional: propone que la “confianza inteligente” mejora el clima laboral, y se convierte en un acelerador estratégico para la ejecución, el compromiso del equipo y la innovación. Su visión apunta a entornos donde los colaboradores se ponen la camiseta porque confían en el rumbo y en quienes lo marcan.

Junto a él estará Victoria Roos-Olsen, coautora de Everyone Deserves a Great Manager y especialista en desarrollo de liderazgo y transformación organizacional. Su intervención girará en torno a las prácticas que todo líder necesita incorporar para sostener el enfoque y la resiliencia del equipo, especialmente en momentos de presión sostenida. Hablará sobre la importancia de las reuniones uno a uno, la construcción de culturas de retroalimentación continua, la claridad de expectativas y el manejo estratégico del tiempo y la energía. En su enfoque, liderar no es una cualidad innata ni un rasgo de personalidad, sino un conjunto de prácticas que se aprenden, se ajustan y se perfeccionan en el tiempo.

La jornada será introducida por José Gabriel Miralles, presidente de Greatness Center, quien hará una radiografía sobre el momento que viven hoy muchas organizaciones: una mezcla de presiones externas —transformación digital, demandas sociales, tensiones geopolíticas— y tensiones internas que derivan en ansiedad, desconexión o desgaste.

Frente a ese escenario, Miralles presentará el Modelo de Alineación Integral, una herramienta pensada para enfocar la energía de los equipos y reconectar la cultura organizacional con la estrategia, evitando la deriva que suele provocar el ruido constante del entorno. “La incertidumbre no se puede evitar, pero sí se puede liderar. Lo que diferencia a un líder hoy no es su control, sino su capacidad para generar sentido en medio del cambio”, ha dicho en conversaciones previas.

La celebración de esta cuarta edición en Panamá también responde a un movimiento mayor: posicionar al país no solo como centro logístico o financiero, sino como sede de pensamiento estratégico y empresarial con propósito. En ese marco, la Cumbre propone algo más que una jornada de conferencias. Se trata de una invitación a mirar el liderazgo no como una estructura jerárquica, sino como una forma de influencia que une claridad, empatía y dirección.

En un momento donde las empresas deben moverse con agilidad sin sacrificar cohesión interna, el liderazgo consciente ya no es un lujo: es una necesidad estructural. Por eso, más que responder a una moda gerencial, este encuentro regional busca instalar una conversación que sigue pendiente en muchas organizaciones: cómo liderar cuando el mapa cambia, el equipo se desgasta y la brújula institucional ya no apunta sola al norte.

La IV Cumbre de Liderazgo de Greatness Center es una invitación a ejercer un liderazgo consciente y transformador desde el presente. Para inscribirse, puede escribir a [email protected] o seguir las redes de @greatnesscenter.