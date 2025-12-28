La liga de béisbol de Bocas del Toro informa avances en los arreglos del Estadio Calvin Byron

Los trabajos de arreglos del Estadio Calvin Byron avanzan de manera significativa, luego de los daños ocasionados durante los recientes disturbios registrados en la provincia de Bocas del Toro, informó la liga de béisbol de Bocas del Toro.

“Gracias al arduo esfuerzo del personal de PANDEPORTES, tanto a nivel regional como nacional, junto a las cuadrillas de mantenimiento y con el apoyo de la FEDEBEIS y la Liga Provincial de Béisbol de Bocas del Toro, el emblemático 'Nido de la Tortuga' se encuentra en proceso de recuperación para volver a abrir sus puertas al béisbol”, reveló la liga en un comunicado.

Las labores se desarrollan contra el tiempo, con el objetivo de que el estadio esté listo para decir ¡playball! este 3 de enero, fecha en la que la Selección Juvenil de Bocas del Toro recibirá a su similar de Chiriquí Occidente, en el inicio del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil edición número 57.

De esta manera, señalaron que “este esfuerzo conjunto refleja la intención de devolverle a la afición bocatoreña un escenario digno para el desarrollo del deporte nacional, asegurando que el Estadio Calvin Byron vuelva a ser un referente del béisbol en la región”.