La llama de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina llega a Italia

La llama de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milán-Cortina, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero, llegó este jueves a Italia, dos meses antes de la ceremonia de apertura.

Entregada por la mañana en Atenas a los organizadores de estos terceros Juegos de Invierno italianos de la historia, la llama olímpica puso rumbo a Roma en un avión que aterrizó en el aeropuerto de Fiumicino poco después de las 17H00 locales (16H00 GMT).

La llama salió del avión a las 17H25 (16H25 GMT) en una linterna portada por la tenista Jasmine Paolini, campeona olímpica 2024 en dobles, y por el presidente del comité de organización Milán-Cortina 2026, Giovanni Malago.

Después le fue presentada al presidente de la República, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal, residencia oficial del mandatario italiano, donde la llama pasará la noche.

El viernes por la mañana, también en el Quirinal, está prevista una ceremonia de encendido de la antorcha, que contará con la presencia de la presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry.

El relevo de la llama arrancará el sábado en Roma, en el Estadio dei Marmi, al lado del Estadio Olímpico, con una primera etapa que atravesará los lugares más emblemáticos de la capital italiana, como la plaza San Pedro, el Panteón, los foros imperiales y el Coliseo.

Portada por 10.001 relevistas, la antorcha recorrerá 12.000 kilómetros a través de grandes ciudades y famosas localidades, incluidas Siena y el sitio arqueológico de Pompeya.

La antorcha pasará por Cortina d'Ampezzo el 26 de enero antes de llegar a Milán el 6 de febrero para la ceremonia de apertura prevista en el estadio de fútbol de San Siro.

- "Momento mágico" -

La llama había sido entregada a los organizadores de los Juegos Olímpicos 2026 durante una ceremonia oficial en el Estadio Panatenaico de mármol en el centro de Atenas, donde se abrieron los primeros Juegos Olímpicos modernos en 1896.

"Hoy es un momento mágico para todos nosotros", declaró Giovanni Malago, presidente del comité organizador de Milán-Cortina.

Bajo un cielo nublado y debido a las previsiones meteorológicas desfavorables, los organizadores se vieron obligados a acortar la ceremonia y cancelar la participación prevista de miles de estudiantes en el Estadio Panatenaico.

Como marca la tradición olímpica, la llama inició su recorrido el 26 de noviembre en Olimpia, cuna de los Juegos, para luego hacer una ruta de nueve días en Grecia, con llegada a la Acrópolis de Atenas el miércoles.

Los Juegos Paralímpicos de Invierno se llevarán a cabo del 6 al 15 de febrero.

Milán-Cortina marca el regreso a los Alpes, la cuna original de los Juegos de Invierno, después de un largo y a menudo controvertido paréntesis en países que no necesariamente tienen una tradición de deportes de invierno.

burs-jph/hec/pm/hgs/dam/raa/