La "lucky loser" Donna Vekic se lleva el torneo de Queen's

La tenista croata Donna Vekic, 76ª del mundo y repescada de las rondas de clasificación ("lucky loser"), conquistó este domingo el torneo WTA 500 de Queen's en Londres, superando 6-0 y 7-6 (8/6) a la local Emma Raducanu (42ª) en la final.

Con este trofeo, ganado en una cita emblemática de la temporada de hierba, Vekic (29 años) consigue el torneo de mayor categoría de su carrera, después de tres conseguidos de WTA 250.

A ello suma la medalla de plata olímpica conseguida hace dos años en París.

Vekic se paseó en el primer set de la final pero tuvo que emplearse a fondo para decidir el partido en el tie-break del segundo.

Raducanu, de 23 años, se quedó con la miel en los labios y sigue teniendo solo un título WTA en su palmarés, pero de máximo nivel: el Abierto de Estados Unidos que logró en 2021, con 18 años, cuando era una desconocida para el gran público.

Este año, la tenista británica ya había disputado y perdido otra final, en Cluj (Rumanía) ante la local Sorana Cirstea.

En la final de este domingo, Raducanu se vio mermada por un problema físico en el muslo izquierdo que le impidió poder pelear al 100% por dar una alegría a sus compatriotas, después de una semana que le ha devuelto a la primera línea.