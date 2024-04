La marcha de Hamilton es "positiva para Mercedes", afirma George Russell

La marcha del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, que se unirá en 2025 a Ferrari, es algo "positivo para Mercedes porque da la posibilidad de comenzar desde una hoja en blanco", afirmó este jueves a la AFP su compañero de equipo y compatriota británico, George Russell.

Las palabras del piloto de 26 años fueron en la víspera de que el viernes arranque el fin de semana del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, con las primeras sesiones de ensayos libres.

PREGUNTA: ¿Cómo explica las dificultades actuales que atraviesa Mercedes?

RESPUESTA: "La diferencia entre lo que hemos constatado en el túnel aerodinámico y la realidad en la pista ha podido llevarnos a cometer errores pero espero que hayamos aprendido para no reproducirlos. Eso no quiere decir que de repente vayamos a ser mucho más rápidos. Conocemos las fortalezas y las debilidades del coche. Somos más competitivos en las curvas lentas, mientras que en las curvas rápidas el coche se comporta menos bien. Así que espero un fin de semana difícil".

P: ¿Está decepcionado con su inicio de temporada?

R: "En Mercedes estamos para ganar y todo el equipo trabaja duro para eso, pero no estamos donde querríamos estar. No es por falta de trabajo, es porque la competencia se ha hecho más dura. Hay que tener cuidado a todos los detalles porque a veces no hace falta mucho para ver afectado el rendimiento. No porque tengamos menos podios estamos rindiendo peor, es solo que el nivel de los rivales ahora mayor y eso es algo bueno para la disciplina".

P: ¿Cree que podrá ser algún día campeón del mundo con Mercedes?

R: "Por supuesto. La Fórmula 1 es un deporte muy difícil. Tienes que estar con el coche adecuado en el momento justo. Hay al menos cinco pilotos que podrían ser campeones del mundo si pilotaran un Red Bull... Es un camino largo, pero confío en Mercedes y confío en mí. Creo que todos tenemos nuestra oportunidad en un momento dado. Estoy convencido al 100% de que la nueva reglamentación en 2026 permitirá a Mercedes regresar a lo más alto porque el cambio será más convencional que el de 2022, con el nuevo motor se podrá conseguir mucho rendimiento. Y con la experiencia de Mercedes, estoy deseando estar ahí en 2026".

P: ¿Le sorprendió la decisión de Lewis Hamilton de dejar Mercedes en 2025 para fichar por Ferrari?

R: "Claro que sí, como a todos. Pero creo que el cambio a veces es algo bueno. Ha conseguido muchas cosas importantes, está aquí desde hace mucho tiempo y estamos algo estancados en ese momento. Creo que este cambio es positivo para él y positivo para Mercedes porque da la posibilidad de comenzar de nuevo desde una hoja en blanco. A veces, cuando has obtenido tantos éxitos en el pasado, te quedas un poco bloqueado en esa época victoriosa cuando el momento actual es muy diferente y lo seguirá siendo en 2026. Hay que aceptar que lo que funcionaba en un momento dado puede no funcionar después. Red Bull tiene la receta perfecta hoy, ¿pero la seguirá teniendo en 2026? Nadie lo sabe".

P: ¿Ha cambiado algo el anuncio de su marcha para la colaboración entre ambos? ¿Cree que el momento elegido para anunciarla fue el correcto?

R: "Si algo ha cambiado, diría que es a mejor, siendo sincero. Estamos en una situación diferente, pero creo que Lewis se ha mostrado racional, constructivo y objetivo en su manera de comunicarse con los miembros del equipo y de evaluar el coche, eso es positivo. El timing fue bueno porque necesitamos que las cosas estén claras. Hay muchas incertidumbres en nuestro deporte actualmente, de falta de transparencia, así que creo que era lo mejor para él, para Ferrari, para Mercedes y para Carlos Sainz, así las cosas están claras".

P: ¿Va a intervenir en la elección del nuevo piloto del equipo?

R: "Toto [Wolff, el patrón del equipo] tiene tantos buenos candidatos entre los que elegir... Yo le he informado de mi preferencia, que es tener el mejor compañero de equipo posible porque creo en mí y sé que puedo ser campeón del mundo. Max [Verstappen] es la referencia actualmente pero creo que puedo derrotarle. Quiero que mi compañero de equipo me permita mostrar de qué soy capaz. Echaré de menos a Lewis porque hemos construido una buena relación, pero una vez que me pongo el casco me importa poco quién está a mi lado en los boxes, ahí ya soy el dueño de mi propio destino".